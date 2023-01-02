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Категорія
Бізнес
Дата публікації

В Україні у 2023 році з'являться е-резиденти

В Україні у 2023 році з'являться е-резиденти
Фото: depositphotos

З квітня 2023 року в Україні запрацює інститут електронного резидентства.

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В жовтні 2022 року президент України Володимир Зеленський підписав ухвалений парламентом законопроєкт №5270 про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких інших законодавчих актів України щодо особливостей оподаткування підприємницької діяльності електронних резидентів, який передбачає впровадження інституту електронного резидентства.

Закон набирає чинності з 1 квітня 2023 року та передбачає такий механізм набуття статусу електронного резидента:

  1. Реєстрація на порталі або у додатку "Дія" та проходження фінансової та перевірки безпеки.
  2. Якщо перевірку пройдено успішно, особа набуває статусу е-резидента і стає платником єдиного податку третьої групи. Також резидент отримує електронний цифровий підпис.
  3. Дистанційне відкриття рахунку у банку. Банк, де відкрито рахунок, буде податковим агентом е-резидента.

Так, електронний резидент платитиме 5% доходу, якщо оборот не перевищуватиме лімітів для третьої групи ФОП та 15% понад ліміти. Однак ці правила поширюватимуться на зовнішньоекономічні контракти на експорт послуг.

Перелік країн, громадяни яких можуть бути е-резидентами, визначатиме Кабінет Міністрів. E-резидентами НЕ можуть бути:

  1. Іноземці, які мають право на постійне проживання в Україні або є податковими резидентами України. 
  2. Особи без громадянства. 
  3. Особи, які одержують доходи з джерелом походження з України за товари, роботи, послуги (крім пасивних доходів).
  4. Особи, які є громадянами, резидентами або особами, місцем постійного проживання (знаходження, реєстрації) яких є держави (юрисдикції), які не включені до Переліку держав, громадяни або резиденти яких можуть набути статусу електронного резидента (е-резидента). 
  5. Громадяни України.

Нагадаємо, що у Зеленського розглядають запровадження нового виду податку.