У Зеленського розглядають запровадження нового виду податку

В Офісі Президента України обговорюють новий вид податку, який направлять на фінансування Збройних сил. Про це повідомив заступник керівника ОП Ростислав Шурма в ефірі телемарафону "Єдині новини".

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При цьому він не уточнює, для кого саме буде запроваджено новий податок, та якою буде ставка.

"Сьогодні ми — в стані війні, яку потрібно фінансувати лише нам. Тому що всі військові видатки бюджету фіксуються виключно за рахунок платників податків. Тому будемо розглядати запровадження податку на ЗСУ. Формулу його проговорюємо. Будь-який платник повинен розуміти, що кожна гривна, яку він не заплатив, – це кошти, які були забрані у військових", — сказав Шурма.

Загалом в ОП продовжують дискутувати щодо податкової реформи. В цьому питанні орієнтуються на країни Східної Європи, а також США. Шурма підкреслив, що в питанні податкової системи для бізнесу такі країни, як Румунія, Болгарія, Угорщина, Чехія тощо, є конкурентами України — змагання полягає в тому, яку країну вибере бізнес для ведення діяльності.

Тому в ОП наразі продовжують обговорювати нюанси як щодо нового податку на ЗСУ, так і загалом всю податкову систему. Керівник ОП додав, що влада має на меті змінити податкову систему так, щоб і бізнес і фізособи чесно сплачували всі податки. При цьому ставки планують зробити "більш лояльними".

Шурма нагадав, що влада не відходить від концепції податкової реформи "10-10-10" (такими мають бути нові ставки податку на прибуток, ПДФО та ПДВ). Але серед депутатів такий формат підтримки не має.

Президент Володимир Зеленський під час виступу в Раді 28 грудня теж зауважив, що наявна податкова система не влаштовує тих, хто платить податки, та тих, хто їх збирає. Тому очільник держави закликав шукати консенсус для її покращення.

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