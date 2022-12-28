У Зеленского рассматривают введение нового вида налога

В Офисе Президента Украины обсуждают новый вид налога, который будет направлен на финансирование Вооруженных сил. Об этом сообщил заместитель руководителя ОП Ростислав Шурма в эфире телемарафона "Единые новости".

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При этом он не уточняет, для кого именно будет введен новый налог и какой будет ставка.

"Сегодня мы — в состоянии войны, которую нужно финансировать только нам. Потому что все военные расходы бюджета фиксируются исключительно за счет налогоплательщиков. Поэтому будем рассматривать введение "налога на ВСУ". Формулу его проговариваем. Любой плательщик должен понимать, что каждая гривна, которую он не заплатил, - это средства, которые были изъяты у военных", - сказал Шурма.

В целом в ОП продолжают дискутировать по поводу налоговой реформы. В этом вопросе ориентируются на страны Восточной Европы и США. Шурма подчеркнул, что в вопросе налоговой системы для бизнеса такие страны как Румыния, Болгария, Венгрия, Чехия и т.п. являются конкурентами Украины — соревнование заключается в том, какую страну выберет бизнес для ведения деятельности.

Поэтому в ОП продолжают обсуждать нюансы как относительно нового налога на ВСУ, так и в целом всю налоговую систему. Руководитель ОП добавил, что власти преследуют цель изменить налоговую систему так, чтобы и бизнес и физлица честно платили все налоги. При этом ставки планируют сделать "более лояльными".

Шурма напомнил, что власти не отходят от концепции налоговой реформы "10-10-10" (такими должны быть новые ставки налога на прибыль, НДФЛ и НДС). Но среди депутатов такой формат поддержки не получил пока.

Президент Владимир Зеленский во время выступления в Раде 28 декабря также отметил, что имеющаяся налоговая система не устраивает тех, кто платит налоги и тех, кто их собирает. Поэтому глава государства призвал искать консенсус для его улучшения.

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