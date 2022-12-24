В Раде анонсировали план полного перевода Госналоговой службы "на электронные рельсы"

Верховная рада вместе с Минцифры нарабатывает детальный план полного перевода работы Государственной налоговой службы на “электронные рельсы”. Его готовятся в скором времени презентовать для обсуждения.

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Об этом 24 декабря в Telegram-канале сообщил председатель комитета Верховной Рады Украины по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Данил Гетманцев.

Среди основных нововведений он выделил е-акциз (движение товара под специальным QR кодом от производителя к поставщику) и е-аудит.

"Е-аудит – когда плательщик, одним щелчком подавая декларацию, может перед представлением ее проверить через ПО налоговой, установить риски и их исправить, а ГНС после этого не может предъявить никаких других рисков. Никаких выездных проверок" – отметил Гетьманцев.

Также готовится обновление СМКОР с учетом концентрации на рисковых операциях и возмещения НДС в течение недели с момента подачи заявки.

Гетманцев добавил, что проект предусматривает также предзаполнение налоговой декларации за плательщиков физлиц, в том числе ФОП, налоговой, "смарт-ФОП" или полное администрирование налогов по ФОП банком по его желанию, обновленный кол-цент, колбеки плательщикам, FAQ, контроль качества, обновления UX электронного кабинета и интерактивную обучающую базу для плательщиков и налоговиков.

Предполагается также, как отметил Гетманцев, значительное расширение возможностей синхронизации электронного кабинета (API) с налогоплательщика с посторонними сервисами и банками и легализация виртуальных активов/криптовалют.

Напомним, о некоторых планах по е-акцизу было известно еще раньше. Группа народных депутатов уже зарегистрировала пакет законопроектов, предусматривающих введение электронной марки акцизного налога в виде наносимого на товар QR-кода.

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