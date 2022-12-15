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В Раде предлагают ввести электронную марку акцизного налога в виде QR-кода
Группа народных депутатов зарегистрировала пакет законопроектов, предусматривающих введение электронной марки акцизного налога в виде QR-кода, который будет наноситься на товар.
Об этом 15 декабря сообщил глава парламентского комитета по вопросам финансовой, налоговой и таможенной политики Данило Гетьманцев.
В этот же день соответствующие законопроекты №8286, №8287 и №8288 зарегистрированы в Верховной Раде.
"Вместе с коллегами зарегистрировали разработанный с (вице-премьером - главой Минцифры - Delo.ua) Михаилом Федоровым пакет законопроектов по урегулированию оборота подакцизных товаров", - написал Гетманцев в своем Telegram-канале.Подписывайтесь на наш Telegram канал
Нардепы уверяют, что использование QR-кода позволит не тратиться на бумажные марки и избавиться от подделок.
Также пакетом законопроектов предлагается ввести электронную систему обращения подакцизных товаров для того, чтобы каждый потребитель мог проверить, реализуют ли ему контрафакт.
Гетманцев уточнил, что эти законопроекты переведут с 1 января 2024 учет подакцизных товаров в электронный вид, упростят учет и "победят тень".
Напомним также, что в связи с падением поступлений в государственный бюджет депутаты намерены инициировать аннулирование спецрежима для бизнеса, который во время войны платит 2% налога с оборота.
Источник фото: ua.depositphotos.com