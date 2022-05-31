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Рада решила стимулировать производства биоэтанола
31 мая 2022 года народные депутаты ВР проголосовали за законопроект № 7401 о содействии переработки зерновых в Украине для производства спирта этилового денатурированного и биоэтанола.
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Об этом сообщил нардеп Ярослав Железняк.
За соответствующий проект закона проголосовали 315 народных депутатов Украины.
Так, документом предусмотрено:Подписывайтесь на наш Telegram канал
- Разрешение на использование для учета спирта этилового денатурированного и биоэтанола массовые расходомеры вместо расходомеров-счетчиков этилового спирта, которые учитывают спирт по объему.
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Обязательства производителям этилового спирта направлять контролирующим органом технологическую схему установления расходомеров-счетчиков спирта этилового и/или массовых расходомеров.
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Обязательства производителям этилового спирта направлять контролирующим органам схему установления круглосуточных систем видеонаблюдения за производством и отпуском спирта этилового на акцизных складах.
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Утверждение Кабинетом Министров Украины норм производственных потерь и выхода этилового спирта и других спиртовых дистиллятов, а также нормы потерь и выхода готовой продукции при производстве алкогольных напитков.
- Разрешение на денатурацию биоэтанола бензином и этил-трет-бутиловым эфиром (сейчас разрешается хранить биоэтанол денатурированный только бензином (1 – 10 процентов).
Временное разрешение, на период действия военного положения:
- Субъектам хозяйствования, имеющим лицензию на производство спирта этилового неденатурированного, разрешено производить спирт этиловый денатурированный и/или биоэтанол на основании лицензии на производство спирта этилового неденатурированного.
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Субъектам хозяйствования, имеющим лицензию на производство спирта этилового денатурированного, производить биоэтанол.