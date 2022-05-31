Рада вирішила стимулювати виробництво біоетанолу

31 травня 2022 року народні депутати ВР проголосували за законопроект №7401 про сприяння переробці зернових в Україні для виробництва спирту етилового денатурованого та біоетанолу.

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Про це повідомив нардеп Ярослав Желєзняк.

За відповідний проект закону проголосувало 315 народних депутатів України.

Так, документом передбачено:

Дозвіл на використання для обліку спирту етилового денатурованого та біоетанолу масові витратоміри замість витратомірів-лічильників етилового спирту, які враховують спирт за обсягом. Зобов'язання виробникам етилового спирту надсилати контролюючим органом технологічну схему встановлення витратомірів-лічильників спирту етилового та/або масових витратомірів.

Зобов'язання виробникам етилового спирту надсилати контролюючим органам схему встановлення цілодобових систем відеоспостереження за виробництвом та відпусткою спирту етилового на акцизних складах.

Затвердження Кабінетом Міністрів України норм виробничих втрат та виходу етилового спирту та інших спиртових дистилятів, а також норми втрат та виходу готової продукції під час виробництва алкогольних напоїв.

Дозвіл на денатурацію біоетанолу бензином та етил-трет-бутиловим ефіром (зараз дозволяється зберігати біоетанол денатурований тільки бензином (1 – 10 відсотків).

Тимчасовий дозвіл, на період дії воєнного стану:

Суб'єктам господарювання, які мають ліцензію на виробництво спирту етилового неденатурованого, дозволено виробляти спирт етиловий денатурований та/або біоетанол на підставі ліцензії на виробництво спирту етилового неденатурованого. Суб'єктам господарювання, які мають ліцензію на виробництво спирту етилового денатурованого, виробляти біоетанол.



Нагадаємо, що у Києві дозволили продавати алкоголь з 11:00 до 22:00, але не скрізь.