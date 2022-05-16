В Киеве разрешили продавать алкоголь с 11:00 до 22:00, но не везде

В Киеве с 16 мая разрешили продавать алкоголь с 11:00 до 22:00 в заведениях общественного питания. Но продажа алкоголя в магазинах по-прежнему возможна с 11:00 до 16:00.

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Об этом сообщил первый заместитель главы КГГА Николай Поворозник, передает пресс-служба горсовета.

"Город принял такое решение, чтобы не подталкивать предпринимателей к "черной" продаже алкоголя. Ибо на спрос всегда будет предложение. Мы заинтересованы в поступлении средств в бюджет города, а это возможно только при максимальной открытости ведения бизнеса", — объяснил решение Поворозник.

Уточняем, что в Киеве и Киевской области комендантский час теперь длится каждую ночь с 23:00 до 05:00.

Напомним, в связи с началом войны в конце февраля власти Киева, как и руководство других городов по всей стране, приняли решение запретить продажу спиртного. Киев почти месяц прожил в условиях сухого закона.

После "сухого" марта в КГГА все же разрешили продажу алкоголя с 11:00 до 16:00. В первый же день киевляне отправились в супермаркеты за спиртным.

Фото: ua.depositphotos.com