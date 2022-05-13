В Одессе и области с 14 мая разрешена продажа всех видов алкогольных напитков, - глава ОВА

Глава Одесской ОВА Максим Марченко распорядился разрешить в Одессе и области с 14 мая продажу всех видов алкогольных напитков.

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Как сообщили облгосадминистрации, продажа всех видов алкогольных напитков будет разрешена с субботы, 14 мая, с 09:00 до 18:00.

В то же время, и в дальнейшем строго запрещается продажа алкогольных напитков военнослужащим Вооруженных Сил Украины, Национальной гвардии, а также представителям военных формирований и правоохранительных органов.

Напомним, с 1 апреля на территории Одессы и области была разрешена продажа алкогольных напитков с содержанием этилового спирта до 30% объема с 9:00 до 15:00. Разрешение касалось, в частности, вина, пива, ликеров, шампанского и портвейна.