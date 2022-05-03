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В Черниговской области вернули запрет на торговлю алкоголем
В Черниговской области местные власти приняли решение снова ввести запрет на торговлю алкогольными напитками. Об этом 3 мая сообщил глава Черниговской ОВА Вячеслав Чаус в своем Facebook.
Он объяснил, что решение приняли в связи с увеличением динамики и характера преступлений, связанных с употреблением алкоголя.
"Вчера мы проанализировали динамику и характер преступлений за последние две недели, и вы знаете, если на весы на одну чашу положить безопасность жителей Черниговской области, а на другую акциз в местные бюджеты, я сделаю выбор в пользу жителей региона. Поэтому сегодня я подписал распоряжение: мы возвращаем запрет на торговлю алкогольными напитками на территории всей Черниговской области", – рассказал Чаус.
При этом в ряде других регионов Украины алкоголь продолжают продавать. Киев почти месяц прожил в условиях сухого закона (весь март). Но вскоре в КГГА все же разрешили продажу алкоголя с 11:00 до 16:00. В первый же день киевляне отправились в супермаркеты за спиртным.Подписывайтесь на наш Telegram канал
А вот в Николаевской области разрешили продавать алкоголь только в выходные.
Фото: ua.depositphotos.com