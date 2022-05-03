Війна в Україні: всі останні новини Війна в Україні: всі останні новини
Бізнес-фронт Бізнес-фронт
Лідери фінансових ринків Лідери фінансових ринків
Найкращі фінансові директори Найкращі фінансові директори
Тип
зненацька зненацька
Категорія
Суспільство
Дата публікації

На Чернігівщині повернули заборону на торгівлю алкоголем

На Чернігівщині повернули заборону на торгівлю алкоголем

У Чернігівській області місцева влада вирішила знову запровадити заборону на торгівлю алкогольними напоями. Про це 3 травня повідомив голова Чернігівської ОВА В'ячеслав Чаус у своєму Facebook.

Ми продовжуємо воювати з окупантом на інформаційному фронті, надаючи виключно перевірену інформацію та аналітику.
Війна позбавила нас можливості заробляти, просимо Вашої підтримки.
Підтримати delo.ua

Він пояснив, що рішення ухвалили у зв'язку із збільшенням динаміки та характеру злочинів, пов'язаних із вживанням алкоголю.

"Вчора ми проаналізували динаміку та характер злочинів за останні два тижні, і ви знаєте, якщо на ваги на одну чашу покласти безпеку мешканців Чернігівської області, а на іншу акциз до місцевих бюджетів, я зроблю вибір на користь мешканців регіону. Тому сьогодні я підписав розпорядження: ми повертаємо заборону на торгівлю алкогольними напоями на території усієї Чернігівської області", – розповів Чаус.

При цьому у низці інших регіонів України алкоголь продовжують продавати. Київ майже місяць прожив за умов сухого закону (весь березень). Але незабаром у КМДА все ж таки дозволили продаж алкоголю з 11:00 до 16:00. Першого ж дня кияни вирушили до супермаркетів за спиртним.

А от у Миколаївській області дозволили продавати алкоголь лише у вихідні.

Фото: ua.depositphotos.com 

Автор:
Віта Молодан