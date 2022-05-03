На Чернігівщині повернули заборону на торгівлю алкоголем

У Чернігівській області місцева влада вирішила знову запровадити заборону на торгівлю алкогольними напоями. Про це 3 травня повідомив голова Чернігівської ОВА В'ячеслав Чаус у своєму Facebook.

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Він пояснив, що рішення ухвалили у зв'язку із збільшенням динаміки та характеру злочинів, пов'язаних із вживанням алкоголю.

"Вчора ми проаналізували динаміку та характер злочинів за останні два тижні, і ви знаєте, якщо на ваги на одну чашу покласти безпеку мешканців Чернігівської області, а на іншу акциз до місцевих бюджетів, я зроблю вибір на користь мешканців регіону. Тому сьогодні я підписав розпорядження: ми повертаємо заборону на торгівлю алкогольними напоями на території усієї Чернігівської області", – розповів Чаус.

При цьому у низці інших регіонів України алкоголь продовжують продавати. Київ майже місяць прожив за умов сухого закону (весь березень). Але незабаром у КМДА все ж таки дозволили продаж алкоголю з 11:00 до 16:00. Першого ж дня кияни вирушили до супермаркетів за спиртним.

А от у Миколаївській області дозволили продавати алкоголь лише у вихідні.

Фото: ua.depositphotos.com