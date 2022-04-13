На Рівненщині частково дозволили продавати алкоголь

На Рівненщині дозволили продавати алкоголь з 11:00 до 16:00. Про це повідомив у своєму телеграм-каналі голова Рівненської ОВА Віталій Коваль.

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За його словами, таке рішення ухвалила Рада оборони області з огляду на досвід інших регіонів та економічну доцільність для Рівненщини.

Коваль нагадав, що у 2021 році до області з акцизного податку від реалізації алкогольних напоїв надійшло понад 19 млн грн до державного бюджету та понад 88 млн грн до місцевих бюджетів.

"За нинішніми розрахунками, втрати бюджетів територіальних громад від заборони торгівлі алкогольними напоями (крім пива) становитимуть 48 млн грн. Нагадаємо, Рівненщина сьогодні виконує тилову роль. Нам важливо наповнювати бюджет усіма законними способами. Економіка має працювати на Збройні сили України", — наголосив Коваль.

Нагадаємо, у Києві продаж алкоголю частково дозволили з 1 квітня. А на Миколаївщині дозволили продавати алкоголь у вихідні.