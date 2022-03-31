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- Общество
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В Киеве с 1 апреля частично разрешат продажу алкоголя
Столичные власти решили частично разрешить продажу алкоголя в городе с 1 апреля.
Об этом сообщает Киевская городская военная администрация.
Купить спиртное можно будет с 11:00 до 16:00 в магазинах и учреждениях сферы обслуживания.
Отметим, с 1 марта в Киеве ввели запрет на продажу алкоголя.Подписывайтесь на наш YouTube канал
Также компания "АТБ" с 28 февраля сняла с реализации алкогольную продукцию во всех магазинах торговой сети.
Такое решение компания приняла в связи с введением в стране военного положения и для предотвращения проявлений мародерства.
А во Львовской области, куда активнее всего едут граждане из горячих точек, ввели запрет на продажу алкогольных напитков с 21:00 до 10:00 до конца действия периода военного положения. Запрет распространяется также и на пиво.
А в Николаевской области разрешили продавать алкоголь в выходные.