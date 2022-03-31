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Категория
Общество
Дата публикации

В Киеве с 1 апреля частично разрешат продажу алкоголя

В Киеве с 1 апреля частично разрешат продажу алкоголя
Купить спиртное можно будет с 11:00 до 16:00 в магазинах и учреждениях сферы обслуживания

Столичные власти решили частично разрешить продажу алкоголя в городе с 1 апреля.

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Об этом сообщает Киевская городская военная администрация.

Купить спиртное можно будет с 11:00 до 16:00 в магазинах и учреждениях сферы обслуживания.

Отметим, с 1 марта в Киеве ввели запрет на продажу алкоголя. 

Также компания "АТБ" с 28 февраля сняла с реализации алкогольную продукцию во всех магазинах торговой сети.

Такое решение компания приняла в связи с введением в стране военного положения и для предотвращения проявлений мародерства.

А во Львовской области, куда активнее всего едут граждане из горячих точек, ввели запрет на продажу алкогольных напитков с 21:00 до 10:00 до конца действия периода военного положения. Запрет распространяется  также и на пиво.

А в Николаевской области разрешили продавать алкоголь в выходные.

Автор:
Светлана Манько