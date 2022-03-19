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Категория
Общество
Дата публикации

Львовская область ввела запрет на продажу алкоголя с 21:00 до 10:00

Львовская область ввела запрет на продажу алкоголя с 21:00 до 10:00
Львовская область ввела запрет на продажу алкоголя с 21:00 до 10:00

Львовская область ввела запрет на продажу алкогольных напитков с 21:00 до 10:00 до конца действия периода военного положения. Запрет распространяется  также и на пиво.

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Об этом сообщает Львовская областная государственная администрация.

"Отныне продажа алкогольных напитков запрещена с 21:00 до 10:00 на всей территории Львовщины. Наша борьба с врагом нуждается в холодном уме и трезвом расчете! Мы в тылу должны обеспечить максимально возможное восстановление экономики, качественно и быстро провести посевную и все весенне-полевые работы, в наших громадах во время военного положения должен быть идеальный правопорядок", — говорится в сообщении.

Отмечается, что данный запрет действует в том числе для пива на срок до конца периода военного положения.

"Главы местных громад при необходимости могут усиливать ограничения по продаже алкогольных напитков, а также пива, на своей территории", — говорится в сообщении.

Отметим, что с 1 марта введен запрет на продажу алкоголя в Киеве. 

Также компания "АТБ" с 28 февраля сняла с реализации алкогольную продукцию во всех магазинах торговой сети. Такое решение компания приняла в связи с введением в стране военного положения и для предотвращения проявлений мародерства.

Автор:
Светлана Манько