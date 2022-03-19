Львівська область ввела заборону на продаж алкоголю з 21:00 до 10:00

Львівська область заборонила продаж алкогольних напоїв з 21:00 до 10:00 до кінця дії періоду військового стану. Заборона поширюється також на пиво.

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Про це повідомляє Львівська обласна державна адміністрація.

"Відтепер продажі алкогольних напоїв заборонені з 21:00 до 10:00 на всій території Львівщини. Наша боротьба з ворогом потребує холодного розуму та тверезого розрахунку! Ми в тилу повинні забезпечити максимально можливе відновлення економіки, якісно та швидко провести посівну та все весняно- польові роботи, у наших громадах під час воєнного стану має бути ідеальний правопорядок", — йдеться у повідомленні.

Зазначається, що ця заборона діє зокрема для пива терміном до кінця періоду воєнного стану.

"Голови місцевих громад за потреби можуть посилювати обмеження щодо продажу алкогольних напоїв, а також пива, на своїй території", — йдеться у повідомленні.

Зазначимо, що з 1 березня запроваджено заборону на продаж алкоголю в Києві.

Також компанія "АТБ" з 28 лютого зняла з реалізації алкогольну продукцію у всіх магазинах торгової мережі. Таке рішення компанія прийняла у зв'язку з впровадженням у країні військового стану та запобігання проявам мародерства.