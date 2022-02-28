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Ритейл
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"С завтрашнего дня в столице строго запрещается продажа алкогольных напитков. Совсем", - мэр Киева Кличко

"С завтрашнего дня в столице строго запрещается продажа алкогольных напитков. Совсем", - мэр Киева Кличко
Фото: Delo.ua

Также Кличко призвал ритейлеров не повышать цены на продукты питания и медикаменты. 

В вечернем видеообращении к украинцам мэр столицы Виталий Кличко сообщил, что с 1 марта вводится запрет продажи алкоголя в Киеве. 

Кличко добавил, что повышение цен на продукты, лекарства и товары первой необходимости будет расцениваться как мародерство.

Также компания "АТБ" с 28 февраля снимает с реализации алкогольную продукцию во всех магазинах торговой сети. Такое решение компания приняла в связи с внедрением в стране военного положения и для предотвращения проявлений мародерства.

Напомним, что с сегодняшнего дня сеть "АТБ" вводит во всех магазинах торговой сети ограничения по продаже социальной группы товаров одному покупателю. Такое решение компания приняла для предотвращения создания искусственного дефицита и ажиотажа в связи с военным состоянием. 