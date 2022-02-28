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"Із завтрашнього дня у столиці суворо забороняється продаж алкогольних напоїв. Зовсім", - мер Києва Кличко
Також Кличко закликав рітейлерів не підвищувати ціни на продукти харчування та медикаменти.
У вечірньому відеозверненні до українців мер столиці Віталій Кличко повідомив, що з 1 березня вводиться заборона продажу алкоголю у Києві.
Кличко додав, що підвищення цін на продукти, ліки та товари першої необхідності розцінюватиметься як мародерство.
Також компанія "АТБ" з 28 лютого знімає з реалізації алкогольну продукцію у всіх магазинах торгової мережі. Таке рішення компанія прийняла у зв'язку з впровадженням у країні військового стану та запобігання проявам мародерства.Підписуйтесь на наш Telegram канал
Нагадаємо, що з сьогоднішнього дня мережа "АТБ" вводить у всіх магазинах торгової мережі обмеження щодо продажу соціальної групи товарів одному покупцю. Таке рішення компанія прийняла для запобігання створенню штучного дефіциту та ажіотажу у зв'язку з військовим станом.