"АТБ" вводит ограничения на продажу товаров социальной группы одному покупателю

Социально значимые продукты питания сеть “АТБ” будет отпускать не более 2 единиц одному покупателю.

С 28.02.2022 года компания АТБ-Маркет вводит во всех магазинах торговой сети "АТБ" ограничения по продаже социальной группы товаров одному покупателю. Такое решение компания приняла для предотвращения создания искусственного дефицита и ажиотажа в связи с военным состоянием. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

В частности, хлеб, батоны, крупы, сахар, соль, макаронные изделия, растительное масло будут отпускаться в количестве не более 2 единиц одному покупателю.

При этом в компании отметили, что на сегодняшний день магазины торговой сети "АТБ" работают в усиленном режиме. Магазины, которые находятся в зоне непосредственных боевых действий, закрываются, но при стабилизации ситуации они продолжают свою работу.

В "АТБ" подчеркнули, что продуктовая сеть работает в усиленном режиме, чтобы обеспечить население продуктами питания первой необходимости.

Напомним, что 27 февраля оккупанты пытались проехать в фурах "АТБ" в Николаев — начался бой. В "АТБ" заявили, что их фуры на месте.