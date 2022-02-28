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"АТБ" вводит ограничения на продажу товаров социальной группы одному покупателю
Социально значимые продукты питания сеть “АТБ” будет отпускать не более 2 единиц одному покупателю.
С 28.02.2022 года компания АТБ-Маркет вводит во всех магазинах торговой сети "АТБ" ограничения по продаже социальной группы товаров одному покупателю. Такое решение компания приняла для предотвращения создания искусственного дефицита и ажиотажа в связи с военным состоянием. Об этом сообщили в пресс-службе компании.
В частности, хлеб, батоны, крупы, сахар, соль, макаронные изделия, растительное масло будут отпускаться в количестве не более 2 единиц одному покупателю.
При этом в компании отметили, что на сегодняшний день магазины торговой сети "АТБ" работают в усиленном режиме. Магазины, которые находятся в зоне непосредственных боевых действий, закрываются, но при стабилизации ситуации они продолжают свою работу.Подписывайтесь на наш YouTube канал
В "АТБ" подчеркнули, что продуктовая сеть работает в усиленном режиме, чтобы обеспечить население продуктами питания первой необходимости.
Напомним, что 27 февраля оккупанты пытались проехать в фурах "АТБ" в Николаев — начался бой. В "АТБ" заявили, что их фуры на месте.