Лидеры финансовых рынков Лидеры финансовых рынков
Лучшие финансовые директора Лучшие финансовые директора
Уйти в IT Уйти в IT
Как разворовывались банки Как разворовывались банки
Smart Investments Smart Investments
Инвестиции на вырост Инвестиции на вырост
Свое дело с Василием Хмельницким Свое дело с Василием Хмельницким
Без смол та нікотину Без смол та нікотину
Преуспеть в 30 Преуспеть в 30
Индустрия 4.0 Индустрия 4.0
Тип
Важно
Категория
Ритейл
Дата публикации

"АТБ" вводит ограничения на продажу товаров социальной группы одному покупателю

"АТБ" вводит ограничения на продажу товаров социальной группы одному покупателю
Фото: Днепр

Социально значимые продукты питания сеть “АТБ” будет отпускать не более 2 единиц одному покупателю.

С 28.02.2022 года компания АТБ-Маркет вводит во всех магазинах торговой сети "АТБ" ограничения по продаже социальной группы товаров одному покупателю. Такое решение компания приняла для предотвращения создания искусственного дефицита и ажиотажа в связи с военным состоянием. Об этом сообщили в пресс-службе компании. 

В частности, хлеб, батоны, крупы, сахар, соль, макаронные изделия, растительное масло будут отпускаться в количестве не более 2 единиц одному покупателю.

При этом в компании отметили, что на сегодняшний день магазины торговой сети "АТБ" работают в усиленном режиме. Магазины, которые находятся в зоне непосредственных боевых действий, закрываются, но при стабилизации ситуации они продолжают свою работу. 

В "АТБ" подчеркнули, что продуктовая сеть работает в усиленном режиме, чтобы обеспечить население продуктами питания первой необходимости. 

Напомним, что 27 февраля оккупанты пытались проехать в фурах "АТБ" в Николаев — начался бой. В "АТБ" заявили, что их фуры на месте. 