"АТБ" запроваджує обмеження на продаж товарів соціальної групи одному покупцю

Соціально значущі продукти харчування мережа “АТБ” відпускати трохи більше 2 одиниць одному покупцю.

З 28.02.2022 року компанія АТБ-Маркет запроваджує у всіх магазинах торгової мережі "АТБ" обмеження щодо продажу соціальної групи товарів одному покупцю. Таке рішення компанія прийняла для запобігання створенню штучного дефіциту та ажіотажу у зв'язку з військовим станом. Про це повідомили у прес-службі компанії.

Зокрема, хліб, батони, крупи, цукор, сіль, макаронні вироби, рослинна олія відпускатимуть у кількості не більше 2 одиниць одному покупцю.

При цьому в компанії наголосили, що на сьогоднішній день магазини торгової мережі "АТБ" працюють у посиленому режимі. Магазини, що знаходяться в зоні безпосередніх бойових дій, закриваються, але при стабілізації ситуації вони продовжують свою роботу.

В "АТБ" наголосили, що продуктова мережа працює у посиленому режимі, щоб забезпечити населення продуктами харчування першої необхідності.

Нагадаємо, що 27 лютого окупанти намагалися проїхати у фурах АТБ до Миколаїва — почався бій. В АТБ заявили, що їхня фура на місці.