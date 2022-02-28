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У Чернігові горить "Епіцентр": російські війська обстрілюють місто

У Чернігові горить "Епіцентр": російські війська обстрілюють місто
У Чернігові горить "Епіцентр": російські війська обстрілюють місто

28 лютого російські загарбники нещадно обстрілюють Чернігів. У зоні поразки приватні та багатоповерхові житлові будинки. В результаті артобстрілу спалахнув "Епіцентр" та 5 сусідніх будинків.

Окупант б'є по вулицях Бєлова, Рокосовського, Доценка та Пухова. За даними ЗМІ, спалахнув місцевий "Епіцентр" та прилеглі будинки.

"У Чернігові в результаті артобстрілу спалахнув "Епіцентр" та 5 поряд розташованих будинків. Інформацію підтвердила спікер ГУ ДСНС в області Ірина Щукіна", — повідомляє "Суспільне Чернігів".

Дані щодо травмованих з'ясовуються.

Зазначимо, повітряну тривогу в Чернігові було оголошено ще близько 12:00.

Автор:
Світлана Манько