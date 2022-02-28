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В Чернигове горит "Эпицентр": российские войска обстреливают город
28 февраля российские захватчики беспощадно обстреливают Чернигов. В зоне поражения частные и многоэтажные жилые дома. В результате артобстрела загорелся "Эпицентр" и 5 соседних домов.
Оккупант бьет по улицам Белова, Рокоссовского, Доценко и Пухова. По данным СМИ, вспыхнул местный "Эпицентр" и близлежащие дома.
"В Чернигове в результате артобстрела загорелся "Эпицентр" и 5 рядом расположенных домов. Информацию подтвердила спикер ГУ ГСЧС в области Ирина Щукина", — сообщает "Суспільне Чернігів".
Данные о травмированных выясняются.Подписывайтесь на наш YouTube канал
Отметим, воздушная тревога в Чернигове была объявлена еще около 12:00.