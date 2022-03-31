У Києві з 1 квітня частково дозволять продаж алкоголю

Столична влада вирішила частково дозволити продаж алкоголю в місті з 1 квітня.

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Про це повідомляє Київська міська військова адміністрація.

Купити спиртне можна буде з 11:00 до 16:00 у магазинах та установах сфери обслуговування.

Зазначимо, з 1 березня у Києві запровадили заборону на продаж алкоголю.

Також компанія "АТБ" з 28 лютого зняла з реалізації алкогольну продукцію у всіх магазинах торгової мережі.

Таке рішення компанія прийняла у зв'язку із запровадженням у країні військового стану та задля запобігання проявам мародерства.

А у Львівській області, куди найактивніше їдуть громадяни з гарячих точок, запровадили заборону на продаж алкогольних напоїв з 21:00 до 10:00 до кінця дії періоду військового стану. Заборона поширюється також на пиво.

А на Миколаївщині дозволили продавати алкоголь у вихідні.