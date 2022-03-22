Холдинг Bayadera Group скасував ліцензію на виробництво горілки у Білорусі

Великий національний холдинг Bayadera Group, який спеціалізується на виробництві та реалізації високоякісної алкогольної продукції, скасував ліцензію на виробництво горілки HLIBNY DAR у Білорусі.

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Про це повідомляє прес-служба Bayadera Group.

Крім того, щоб підтримати Україну в непростий час компанією було реалізовано такі заходи:

- терміново сплачено податки на загальну суму 14 300 000 гривень.

- передано на підтримку української армії 5 млн. гривень.

“Керівництво компанії і далі з усією відповідальністю спрямовує сили на підтримку країни та людей під час війни. Адже люди та світ залишаються головними цінностями для Bayadera Group сьогодні” – повідомили у компанії.

Bayadera Group - великий національний холдинг, що спеціалізується на виробництві та реалізації високоякісної алкогольної продукції ТМ "Хлібний Дар", "Козацька Рада", "Перша Гільдія", продукція ТМ "Коблево", "Marengo" та ін.

Входить до топ-3 компаній з виробництва горілки з часткою 33%. Велику частку прибутку компанії дають зарубіжні ринки, насамперед Казахстан, Грузія та Туреччина, США та Канада.

Минулого року компанія вийшла на ринки ОАЕ, Чехії, Канади та Норвегії, уклала контракти на постачання до країн Африки.