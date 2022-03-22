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Агро
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Холдинг Bayadera Group отменил лицензию на производство водки в Беларуси

Холдинг Bayadera Group отменил лицензию на производство водки HLIBNY DAR в Беларуси
Холдинг Bayadera Group отменил лицензию на производство водки HLIBNY DAR в Беларуси

Крупный национальный холдинг Bayadera Group, специализирующийся на производстве и реализации высококачественной алкогольной продукции, отменил лицензию на производство водки HLIBNY DAR в Беларуси.

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 Об этом сообщает пресс-служба Bayadera Group.

Кроме того, чтобы поддержать Украину в непростое время, компанией были реализованы следующие мероприятия:

- срочно уплачены налоги на общую сумму 14 300 000 гривен;

- передано на поддержку украинской армии 5 млн гривен.

"Руководство компании и дальше со всей ответственностью направляет силы на поддержку страны и людей во время войны. Ведь люди и мир остаются главными ценностями для Bayadera Group сегодня", — сообщили в компании.

Bayadera Group — крупный национальный холдинг, специализирующийся на производстве и реализации высококачественной алкогольной продукции ТМ "Хлібний Дар", "Козацька Рада", "Перша Гільдія", продукция ТМ "Коблево", "Marengo" и др.

Входит в топ-3 компаний по производству водки с долей 33%. Большую долю прибыли компании дают зарубежные рынки, прежде всего Казахстан, Грузия и Турция, США и Канада. 

В прошлом году компания вышла на рынки ОАЭ, Чехии, Канады и Норвегии, заключила контракты на поставки в страны Африки. 

Автор:
Светлана Манько