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Экономика
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Компания Brown-Forman, являющийся производителем виски Jack Daniel's и водки Finlandia уходит из РФ

Компания Brown-Forman, являющийся производителем виски Jack Daniel's и водки Finlandia уходит из РФ

Производитель виски Jack Daniel's – компания Brown-Forman Corp, принял решение об остановке коммерческой деятельности в России.

9 марта компания Brown-Forman Corp, в портфель брендов которой входят виски Jack Daniel's, Woodford Reserve, Old Forester, водка Finlandia, текила Pepe Lopez, el Jimador и др., заявила, что больше не будет работать в России. Об этом говорится в соцсетях компании.

"Мы останавливаем коммерческую деятельность в России. Мы присоединяемся к мировому сообществу в призыве к миру", - говорится в сообщении компании.

Напомним, что только за вчерашний день минимум 10 известных мировых брендов заявили о том, что больше не будут работать на российском рынке из-за войны, которую РФ ведет в Украине. Так, все свои кафе закрывает Starbucks, все рестораны – McDonald's, KFC и Pizza Hut. Кроме этого о прекращении сотрудничества с российским сегментом заявила PepsiCo и к бойкоту российского рынка присоединилась Coca-Cola, ранее заявившая, что не будет прекращать сотрудничество с Россией.