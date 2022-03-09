Brown-Forman, що є виробником віскі Jack Daniel's та горілки Finlandia, припиняє діяльність на території РФ

Виробник віскі Jack Daniel's - компанія Brown-Forman Corp, ухвалив рішення про зупинення комерційної діяльності в Росії.

9 березня компанія Brown-Forman Corp, в портфель брендів якої входять віскі Jack Daniel's, Woodford Reserve, Old Forester, горілка Finlandia, текіла Pepe Lopez, el Jimador та ін., заявила, що більше не працюватиме в Росії. Про це йдеться у соцмережах компанії.

"Ми зупиняємо комерційну діяльність у Росії. Ми приєднуємося до світової спільноти у заклику до миру", - йдеться у повідомленні компанії.

Нагадаємо, що тільки за вчорашній день мінімум 10 відомих світових брендів заявили про те, що більше не працюватимуть на російскькому ринку через війну, яку РФ веде в Україні. Так, всі свої кафе закриває Starbucks, всі ресторани - McDonald's, KFC та Pizza Hut. Крім цього про припинення співпраці із російським сегментом заявила PepsiCo і до бойкоту російського ринку приєдналася Coca-Cola, що раніше заявила, що не припинятиме співпрацю з Росією.