Лідери фінансових ринків Лідери фінансових ринків
Найкращі фінансові директори Найкращі фінансові директори
Піти в ІТ Піти в ІТ
Як розкрадалися банки Як розкрадалися банки
Smart Investments Smart Investments
Інвестиції на виріст Інвестиції на виріст
Свое дело с Василием Хмельницким Свое дело с Василием Хмельницким
Без смол та нікотину Без смол та нікотину
Преуспеть в 30 Преуспеть в 30
Индустрия 4.0 Индустрия 4.0
Категорія
Економіка
Дата публікації

Brown-Forman, що є виробником віскі Jack Daniel's та горілки Finlandia, припиняє діяльність на території РФ

Brown-Forman, що є виробником віскі Jack Daniel's та горілки Finlandia, припиняє діяльність на території РФ

Виробник віскі Jack Daniel's - компанія Brown-Forman Corp, ухвалив рішення про зупинення комерційної діяльності в Росії. 

9 березня компанія Brown-Forman Corp, в портфель брендів якої входять віскі Jack Daniel's, Woodford Reserve, Old Forester, горілка Finlandia, текіла Pepe Lopez, el Jimador та ін., заявила, що більше не працюватиме в Росії. Про це йдеться у соцмережах компанії.

"Ми зупиняємо комерційну діяльність у Росії. Ми приєднуємося до світової спільноти у заклику до миру", - йдеться у повідомленні компанії.

Нагадаємо, що тільки за вчорашній день мінімум 10 відомих світових брендів заявили про те, що більше не працюватимуть на російскькому ринку через війну, яку РФ веде в Україні. Так, всі свої кафе закриває Starbucks, всі ресторани - McDonald's, KFC та Pizza Hut. Крім цього про припинення співпраці із російським сегментом заявила PepsiCo і до бойкоту російського ринку приєдналася Coca-Cola, що раніше заявила, що не припинятиме співпрацю з Росією.