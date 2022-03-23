В Николаевской области разрешат продавать алкоголь в выходные

Глава Николаевской облгосадминистрации Виталий Ким заявил, что в ближайшие выходные (26-27 марта) в регионе разрешат продажу алкоголя. Об этом губернатор сообщил в своем Telegram-канале.

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"В субботу и воскресенье можно будет покупать и продавать алкоголь. Начинаем послаблять ограничения", — сказал Ким.

В то же время в других прифронтовых областях продолжает действовать полный запрет на покупку/продажу спиртных напитков.

В западных регионах страны продажа алкогольных напитков разрешена частично.

В частности, Львовская область, куда активнее всего едут граждане из горячих точек, ввела запрет на продажу алкогольных напитков с 21:00 до 10:00 до конца действия периода военного положения. Запрет распространяется также и на пиво.

С 1 марта действует запрет на продажу алкоголя в Киеве. Также компания "АТБ" с 28 февраля сняла с реализации алкогольную продукцию во всех магазинах торговой сети.

Такое решение компания приняла в связи с введением в стране военного положения и для предотвращения проявлений мародерства.

Фото: ua.depositphotos.com