У Миколаївській області дозволять продавати алкоголь на вихідні

Голова Миколаївської облдержадміністрації Віталій Кім заявив, що найближчими вихідними (26-27 березня) у регіоні дозволять продаж алкоголю. Про це губернатор повідомив у своєму Telegram-каналі.

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"У суботу та неділю можна буде купувати та продавати алкоголь. Починаємо послаблювати обмеження", - сказав Кім.

Водночас, в інших прифронтових областях продовжує діяти повна заборона на купівлю/продаж спиртних напоїв.

У західних регіонах країни продаж алкогольних напоїв дозволено частково.

Львівська область, куди найактивніше їдуть громадяни з гарячих точок, запровадила заборону на продаж алкогольних напоїв з 21:00 до 10:00 до кінця дії періоду військового стану. Заборона поширюється також на пиво.

З 1 березня діє заборона на продаж алкоголю у Києві. Також компанія "АТБ" з 28 лютого зняла з реалізації алкогольну продукцію у всіх магазинах торгової мережі.

Таке рішення компанія прийняла у зв'язку із запровадженням у країні військового стану та запобігання проявам мародерства.

Фото: ua.depositphotos.com