В Ровенской области частично разрешили продавать алкоголь

В Ровенской области разрешили продавать алкоголь с 11:00 до 16:00. Об этом сообщил в своем телеграм-канале председатель Ровенской ОВА Виталий Коваль.

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По его словам, такое решение принял Совет обороны области, учитывая опыт других регионов и экономическую целесообразность для Ровенщины.

Коваль напомнил, что в 2021 году в области по акцизному налогу от реализации алкогольных напитков поступило свыше 19 млн грн в государственный бюджет и более 88 млн грн в местные бюджеты.

"По нынешним расчетам, потери бюджетов территориальных общин от запрета торговли алкогольными напитками (кроме пива) составят 48 млн грн. Напомним, Ровенщина сегодня выполняет тыловую роль. Нам важно наполнять бюджет всеми законными способами. Экономика должна работать на Вооруженные силы Украины", — подчеркнул Коваль.

Напомним, в Киеве продажу алкоголя частично разрешили с 1 апреля. А в Николаевской области разрешили продавать алкоголь в выходные.