После сухого закона: как киевляне отреагировали на разрешение продажи алкоголя

В связи с началом войны в конце февраля власти Киева, как и руководство других городов по всей стране, приняли решение запретить продажу спиртного. Киев почти месяц прожил в условиях сухого закона. После "сухого" марта в КГГА все же разрешили продажу алкоголя с 11:00 до 16:00. В первый же день киевляне отправились в супермаркеты за спиртным.

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Запрет на алкоголь действовал в Киеве ровно месяц. За это время в столице активно работал "черный рынок", а некоторым жителям Киева удалось сформировать запасы алкоголя еще до запрета его продажи. Еще часть киевлян покупала спиртное через интернет. Тем не менее, в первый день отмены сухого закона киевляне ринулись в супермаркет пополнять запасы спиртных напитков. Delo.ua посетило супермаркет "Велмарт" на Оболони, в Киеве, а также опросило киевлян, что они думают об отмене сухого закона.

"Велмарт" пользуется популярностью среди жителей столичной Оболони как один из крупнейших супермаркетов района. С утра тут аншлаг, люди стоят в очередях на кассе, чтобы купить алкоголь после "сухого марта".

Стеллажи со спиртным, которые пустовали весь март, сегодня опять заполнились товаром, который месяц ждал покупателей на складах.

Такие напитки, как вино, не пользуются большим спросом у покупателей, несмотря на ассортимент.

Чего не скажешь о напитках покрепче. Водку и коньяк люди разбирают очень активно.

Также покупатели активно разбирают пиво.

Вообще, водку со слабоалкогольными напитками чаще всего можно было увидеть в корзинах покупателей утром 1 апреля.

Многие, похоже, пытаются запастись алкоголем впрок на случай повторного запрета или перебоев с поставками.

Однако в "Сильпо" на Героев Днепра, который был посещен после "Велмарта", такого ажиотажа не наблюдалось.

Может, все желающие успели купить алкоголь утром, а может, магазин не столь популярен.

Киевляне восприняли отмену сухого закона неоднозначно. Вообще, жители города приветствуют решение властей разрешить продажу спиртного, но торговля алкоголем очень не нравится сотрудникам полиции и бойцам столичной теробороны.

Сотрудник Национальной полиции Иван, с которым корреспонденту Delo.ua удалось пообщаться возле отдела со сладким, очень скептично настроен к такому решению киевских властей.

"В городе очень много вооруженных людей. Оружие и спиртное — вещи несовместимые. Решение о запрете спиртного было принято как раз после нескольких таких инцидентов. Вот увидите, один или два случая с пьяными вооруженными людьми — и запрет на продажу спиртного опять введут", — говорит Иван.

В свою очередь с полицейским не согласен киевлянин Максим, которого мы встретили пьющим пиво возле супермаркета:

"Даже во время комендантского часа я наблюдал под своим домом орущих пьяных людей. Алкоголики вполне могли все это время покупать спиртное на "черном рынке", который работал с первого дня войны. У меня же были запасы с первых дней войны, и я мог позволить себе рюмочку за ужином".

"Легализация торговли спиртным положительно скажется на экономике. Многие предприятия из-за запрета были остановлены, а сейчас они смогут продолжить работу. И вообще, каждая проданная бутылка — это налоги и акцизы в бюджет", — говорит друг Максима Алексей.

Бойцы теробороны Оболонского района, как и полиция, крайне отрицательно относятся к разрешению продажи спиртного.

"У нас однозначно добавится работы, — говорит Денис, который служит в теробороне с первых дней войны. — И во время сухого закона хватало казусов с пьяными. Мы их регулярно отлавливали во время комендантского часа. Некоторые шли с нами на конфликт. Мы их задерживали до утра, пока не протрезвеют, а потом в качестве профилактики привлекали к вспомогательным работам, таким как копание траншей или уборка мусора. У некоторых же под воздействием алкоголя внезапно просыпался героизм: неделю назад один пьяный пришел к нам в два часа ночи записываться в тероборону. С вещами пришел. Мы его на утро отправили домой".

У волонтера Александра, который пил с друзьями пиво на террасе кофейни, другое мнение.

"Да, если ты взял в руки оружие, пить тебе нельзя, — говорит Александр, — однако если ты обычный гражданский и хочешь расслабиться баночкой пива, я не вижу проблем. Алкоголики покупали водку на "черном рынке" в течение всего сухого закона, а я пек хлеб для армии и теробороны, возил продукты на блокпосты и при этом не мог себе позволить банку пива после тяжелого дня. Многие из киевлян пережили сильный стресс из-за воздушных тревог и страха попасть под обстрел. Нам же нужно как-то расслабляться".