В Одесі та області з 14 травня дозволено продаж усіх видів алкогольних напоїв, - голова ОВА

Голова Одеської ОВА Максим Марченко розпорядився дозволити в Одесі та області з 14 травня продаж усіх видів алкогольних напоїв.

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Як повідомили облдержадміністрації, продаж усіх видів алкогольних напоїв буде дозволено з суботи, 14 травня, з 09:00 до 18:00.

Водночас і надалі суворо забороняється продаж алкогольних напоїв військовослужбовцям Збройних Сил України, Національної гвардії, а також представникам військових формувань та правоохоронних органів.

Нагадаємо, з 1 квітня на території Одеси та області було дозволено продаж алкогольних напоїв із вмістом етилового спирту до 30% об'єму з 9:00 до 15:00. Дозвіл стосувався, зокрема, вина, пива, лікерів, шампанського та портвейну.