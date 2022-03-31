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Категорія
Суспільство
Дата публікації

На Одещині дозволили продавати вдень неміцний алкоголь

Фото: Depositphotos
Фото: Depositphotos

Начальник Одеської обласної військової адміністрації Максим Марченко розпорядився дозволити з 1 квітня продаж алкогольних напоїв із вмістом етилового спирту до 30% об'єму з 9:00 до 15:00.

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Як повідомляють в обладміністрації, дозвіл стосується, зокрема, вина, пива, лікерів, шампанського та портвейну. Але продаж міцних алкогольних напоїв, як і раніше, повністю заборонено.

Також суворо заборонено продаж алкоголю військовослужбовцям Збройних сил України, Національній гвардії, а також представникам військових формувань та правоохоронних органів.

Водночас, за словами Марченка, у разі збільшення рівня злочинності та правопорушень на фоні споживання алкоголю, в Одесі та області знову буде заборонено продаж будь-яких алкогольних напоїв.

Нагадаємо, що заборона на продаж у області алкоголю, так само як і сильнодіючих хімічних та отруйних речовин, була введена з 2 березня до завершення воєнного стану.

Зазначимо при цьому, що у сусідній Миколаївській області минулого тижня вирішили дозволити продаж алкоголю у вихідні. Напередодні глава області Віталій Кім заявив, що експеримент виправдав себе і буде продовжений з метою пожвавлення економіки регіону.

Крім того, з 1 квітня буде частково скасовано і заборону на продаж алкоголю, що діяла з 1 березня в Києві: там продавати цю продукцію можна буде з 11:00 до 16:00. Водночас у Львівській області алкоголь заборонено продавати лише вночі – з 21:00 до 10:00.

Джерело фото: ua.depositphotos.com

Автор:
Тимофій Бесп'ятов