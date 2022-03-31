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Категория
Общество
Дата публикации

В Одесской области разрешили продавать днем некрепкий алкоголь

Фото: Depositphotos
Фото: Depositphotos

Начальник Одесской областной военной администрации Максим Марченко распорядился разрешить с 1 апреля продажу алкогольных напитков с содержанием этилового спирта до 30% объема с 9:00 до 15:00.

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Как сообщают в обладминистрации, разрешение касается, в частности, вина, пива, ликеров, шампанского и портвейна. Продажа же крепких алкогольных напитков по-прежнему полностью запрещена.

Также строго запрещена продажа алкоголя военнослужащим Вооруженных сил Украины, Национальной гвардии, а также представителям военных формирований и правоохранительных органов.

В то же время, по словам Марченко, в случае увеличения уровня преступности и правонарушений на фоне потребления алкоголя, в Одессе и области снова будет запрещена продажа любых алкогольных напитков.

Напомним, что запрет на продажу в области алкоголя, равно как и сильнодействующих химических и ядовитых веществ, был введен со 2 марта до завершения военного положения.

Отметим при этом, что в соседней Николаевской области на прошлой неделе решили разрешить продажу алкоголя по выходным. Накануне глава области Виталий Ким заявил, что эксперимент себя оправдал и будет продолжен с целью оживления экономики региона.

Кроме того, с 1 апреля будет частично отменен и запрет на продажу алкоголя, действовавший с 1 марта в Киеве: там продавать такую продукцию можно будет с 11:00 до 16:00. В то же время во Львовской области алкоголь запрещено продавать только ночью - с 21:00 до 10:00.

Источник фото: ua.depositphotos.com

Автор:
Тимофей Беспятов