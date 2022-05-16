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У Києві дозволили продавати алкоголь з 11:00 до 22:00, але не скрізь
У Києві з 16 травня дозволили продавати алкоголь з 11:00 до 22:00 у закладах громадського харчування. Але продаж алкоголю в магазинах, як і раніше, можливий з 11:00 до 16:00.
Про це повідомив перший заступник голови КМДА Микола Поворозник, передає пресслужба міськради.
"Місто ухвалило таке рішення, щоб не підштовхувати підприємців до "чорного" продажу алкоголю. Бо на попит завжди буде пропозиція. Ми зацікавлені у надходженні коштів до бюджету міста, а це можливо лише за максимальної відкритості ведення бізнесу", - пояснив рішення Поворозник.
Уточнюємо, що у Києві та Київській області комендантська година тепер триває щоночі з 23:00 до 05:00.Підписуйтеся на наш YouTube канал
Нагадаємо, у зв'язку з початком війни наприкінці лютого влада Києва, як і керівництво інших міст по всій країні, прийняла рішення заборонити продаж спиртного. Київ майже місяць прожив за умов сухого закону.
Після "сухого" березня у КМДА все ж таки дозволили продаж алкоголю з 11:00 до 16:00. Першого ж дня кияни вирушили до супермаркетів за спиртним.
Фото: ua.depositphotos.com