На 58% зросла виручка київських барів через дозвіл на продаж алкоголю до 22:00

Київські бари поступово нарощують об `єм виторгу після того, як місцева влада дозволила продавати алкоголь до 22:00.

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На 58% зросла виручка барів у Києві у п’ятницю та суботу 13-14 травня у порівнянні із відповідним періодом 20-21 травня. Такі дані приводить система автоматизації закладів Poster на каналі "Реве та стогне ресторатор", чиє дослідження ґрунтуються на даних більш ніж 130 барів Києва.

"У перші дні після дозволу на продаж алкоголю до 22:00 наша виручка збільшилась на 34%. Також в нас велику частину виручки приносить літній майданчик, тож з покращенням погоди росте й виручка. Загалом іде тенденція на зріст", - зазначає співзасновник київського бару Squat 17b Мирослав Криж.

За її словами, допомогають також благодійні концерти, які проводять у закладі 3-4 рази на тиждень.

Нагадаємо, у Києві з 16 травня дозволили продавати алкоголь з 11:00 до 22:00 у закладах громадського харчування. Але продаж алкоголю в магазинах, як і раніше, можливий з 11:00 до 16:00.