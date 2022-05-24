На 58% выросла выручка киевских баров из-за разрешения продажи алкоголя до 22:00

Киевские бары постепенно наращивают объемы выручки после того, как местные власти разрешили продавать алкоголь до 22:00.

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На 58% выросла выручка баров в Киеве в пятницу и субботу 13-14 мая по сравнению с соответствующим периодом 20-21 мая. Такие данные приводит система автоматизации заведений Poster на канале "Реве и стоне ресторатор", чьи исследования основываются на данных более 130 баров Киева.

"В первые дни после разрешения на продажу алкоголя к 22:00 наша выручка увеличилась на 34%. Также у нас большую часть выручки приносит летняя площадка, поэтому с улучшением погоды растет и выручка. В общем, идет тенденция на рост", - отмечает соучредитель киевского бара. Squat 17b Мирослав Крест.

По ее словам, помогают также благотворительные концерты, которые проводят в заведении 3-4 раза в неделю.

Напомним, что в Киеве с 16 мая разрешили продавать алкоголь с 11:00 до 22:00 в общепитах. Но продажа алкоголя в магазинах по-прежнему возможна с 11:00 до 16:00.