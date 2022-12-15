В Раді пропонують запровадити електронну марку акцизного податку у вигляді QR-коду

Група народних депутатів зареєструвала пакет законопроєктів, які передбачають запровадження електронної марки акцизного податку у вигляді QR-коду, який буде наноситися на товар.

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Про це 15 грудня повідомив голова парламентського комітету з питань фінансової, податкової та митної політики Данило Гетьманцев.

Цього ж дня відповідні законопроекти №8286, №8287 та №8288 зареєстровані у Верховній Раді.

"Разом із колегами зареєстрували розроблений з (віце-прем'єром – головою Мінцифри — Delo.ua) Михайлом Федоровим пакет законопроектів щодо врегулювання обігу підакцизних товарів", — написав Гетманцев в своєму Telegram-каналі.

Нардепи запевняють, що використання QR-коду дозволить не витрачатися на паперові марки та позбутися підробок.

Також пакетом законопроєктів пропонується запровадити електронну систему обігу підакцизних товарів для того, щоб кожен споживач міг перевірити, чи реалізують йому контрафакт.

Гетманцев уточнив, що ці законопроекти переведуть з 1 січня 2024 року облік підакцизних товарів в електронний вигляд, спростять облік і "переможуть тінь".

Нагадаємо також, що у зв'зяку з падінням надходжень до державного бюджету депутати мають намір ініціювати анулювання спецрежиму для бізнесу, який під час війни сплачує 2% податку з обороту.

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