Настав час платити на повну. Депутати хочуть скасувати пільгу для бізнесу у вигляді 2% податку з обороту

У зв'зяку з падінням надходжень до державного бюджету депутати мають намір ініціювати анулювання спецрежиму для бізнесу, який під час війни сплачує 2% податку з обороту.

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Міністерство Фінансів розробляє законопроект про відміну спеціального режиму оподаткування для підприємців та компаній, які обрали 3-ю групу єдиного податку (ЄН) та сплачують 2% з обороту.

Про це Delo.ua повідомив голова парламентського комітету з фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев. "Законопроекту фізично ще немає. Але Мінфін над ним працює", – заявив Гетманцев.

Про необхідність відмовлятися від спецрежиму з податком за ставкою 2% заявив і народний депутат від партії "Голос", перший заступник голови податкового комітету Ярослав Железняк. Він зізнався, що взагалі не дуже підтримував запровадження такого пільгового механізму та припустив, що Кабінет Міністрів у найближчі місяці "...вийде зі схожою ідеєю (про скасування податкових пільг – ред.)".

При цьому депутати намагаються заспокоїти підприємців та обіцяють, що повернення до "старих" умов оподаткування буде акуратним та з адекватним перехідним періодом.

Дали можливість, щоб перепочити

Рішення про те, щоб частково знизити податкове навантаження на бізнес, Верховна Рада ухвалила у березні. Йдеться про законопроект 7137-д, який передбачав зменшення паливного ПДВ до 7% та анулювання акцизів на пальне, звільнення підприємців від сплати ЄСВ на час воєнного стану, добровільність сплати єдиного податку для СПД 1-2 груп спрощеної системи.

Серед усього іншого депутати заклали і можливість для малого та середнього бізнесу сплачувати єдиний податок за ставкою 2% з обороту . Ця норма поширюється як на підприємців, так і на компанії (юрособи), які працюють на 3-й групі ЄП та річний оборот яких не перевищує 10 млрд грн. При цьому бізнес, який мігрував на спецрежим, звільняється від сплати податку на прибуток, ПДВ, земельного податку. Крім цього, депутати зняли обмеження на кількість співробітників, які можуть найняти роботодавцем, який сплачує 2% з обороту.

Нагадаємо, що для підприємців 3-ї групи ЄП стандартні ставки податку становлять 3% плюс ПДВ або 5% із включеним уже до цієї ставки ПДВ.

У той же час є список сфер і галузей, представники яких не можуть використовувати цей спецрежим. А саме:

організатори азартних ігор, лотерей та парі;

пункти обміну валют;



виробники, імпортери та експортери підакцизних товарів (за винятком дрібних роздрібних продавців пального, пива, столових вин);



компанії, що займаються видобуванням та реалізацією корисних копалин;



страхові компанії та страхові брокери, банки, ломбарди, кредитні спілки, інвестиційні та пенсійні фонди;



представництва та філії компаній, які не є платниками єдиного податку;



іноземні компанії та фізособи-нерезиденти.



Використовувати пільгову систему оподаткування за ставкою 2% з обороту можуть як новостворені суб'єкти підприємницької діяльності, так і працюючий бізнес, який для переходу на неї подає заяву до Державної податкової служби (ДПС).

А про казино "випадково" забули

Один із аргументів на користь скасування спецрежиму полягає в тому, що це був тимчасовий крок. Але важливішим є те, що державний бюджет недоотримує гроші.

Ми через цю пільгу втрачаємо. Скільки невідомо, але це приблизно 500-700 млн. грн на місяць. Ярослав Железняк перший заступник голови податкового комітету

Саме падіння бюджетних надходжень найсильніше турбує депутатів, враховуючи перманентний дефіцит держскарбниці на рівні 3-5 млрд дол. на місяць. За даними Мінфіну в січні-листопаді 2022 року "дірка" у бюджеті склала 163,3 млрд грн.

Крім того, ближче до кінця року ситуація зі сплатою податків почала погіршуватися через пошкодження енергетичної інфраструктури. Delo.ua вже писало про те, що перебої з енергопостачанням призводять до призупинення підприємств та скорочення обсягів виробництва. Це, звісно ж, позначається і на податкових надходженнях.

Підсумки листопада тому приклад: Гетьманцев повідомив, що в останній місяць осені провал зі сплати податку на прибуток склав "мінус" 42 млрд. грн, з ПДФО – "мінус" 2,7 млрд. грн . "Ситуація з цими податками буде погіршуватися", – попередив голова профільного комітету.

Втрачає бюджет гроші ще й тому, що при запровадженні спецрежиму депутати дали можливість платити 2% з обороту деяким представникам грального бізнесу, до яких входять казино. Залізняк вважає, що це була помилка, оскільки представники цієї сфери не входять до найбільш "уразливих платників податків".

До речі, ще у вересні в Раді було зареєстровано законопроект №8079, який забороняє подібним суб'єктам господарювання використовувати "спрощенку" у будь-якому її вигляді. Але далі першого читання цей документ не пройшов.

Буде не швидко, але буде боляче

Оскільки законопроект про скасування пільгового режиму ще у розробці, поки що складно сказати, яким він буде. Ярослав Железняк, наприклад, вважає, що у підприємців має бути час, щоб обрати іншу систему оподаткування. Скажімо, повернутися на сплату стандартних 5% для 3-ї групи ЄП або перейти на загальну систему зі сплатою податку на прибуток за ставкою 18%.

"Ідеально за 3-6 місяців попередити, що: "Шановний бізнес, буде відмова від пільги. Ось такого числа. Будь ласка, підготуйтеся заздалегідь", – коментує Желєзняк.

Схожої думки дотримується податковий консультант та генеральний директор ТОВ "Є. С. Консалтинг" Олександра Томашевська. Вона вважає, що відмова від спецрежиму не відбудеться за день. Але це неминучий сценарій. Головним чином через те, що сплату податку за ставкою 2% обрали багато великих компаній. Тобто фактично великий бізнес отримав законний спосіб податкової мінімізації.

Усі розуміли, що норма тимчасова. Не думаю, що хтось серйозно розраховував, що це довгостроково. Тому вважаю, що для більшості суб'єктів нічого не зміниться, а для великих компаній – це буде повернення на загальну систему зі сплатою всіх податків. Олександра Томашевська податковий консультант та генеральний директор ТОВ "Є. С. Консалтинг"

Водночас, для платників податків, які сьогодні використовують пільговий режим, існує ризик посилення тиску з боку податкових органів. Особливо з огляду на те, що фіскали мають право проводити всі види перевірок – камеральні, фактичні, документальні перевірки . Причому ще й позапланово.

"Поступово всі введені навесні пільги знімаються. Як за мораторієм (на перевірки – ред.), так і щодо скасування знижених податкових ставок. Виходячи з ситуації, яка склалася на сьогоднішній день, робимо висновок, що дійсно варто очікувати на хвилю нових перевірок. Тому бізнесу потрібно готуватися вже зараз, а не чекати на прийняття законів", – рекомендує керуючий партнер юридичної компанії Winner Ігор Ясько.