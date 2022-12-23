Бизнес-омбудсмен дал предварительную оценку по блокированию налоговых накладных

Затягивание с возмещением НДС бизнесу приводит к тому, что государство де-факто бесплатно пользуется оборотным капиталом предприятий, не возмещая ему за это никаких экономических потерь.

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Об этом говорится в предварительных выводах бизнес-омбудсмена Романа Ващука по блокированию и рисковости в системе НДС.

Проблемы с возмещением НДС возникли после принятия изменений в законодательство, в частности в постановление Кабинета Министров №1165 в октябре. До этого у бизнеса годами не было проблем с блокировкой налоговых накладных, а теперь он вынужден подавать обширную дополнительную документацию.

Отмечается, что недостаточная точность алгоритмов СМКОР приводит к остановке налоговых документов добросовестному бизнесу.

С самого запуска системы СМКОР источником проблем является отсутствие надлежащего обоснования решений. Государственная налоговая служба эту проблему тоже признает. Тем не менее, решения о непринятии таблиц данных и отказах в регистрации налоговых накладных часто все еще ограничиваются проставлением "галочки" напротив одного из общих оснований. Это загоняет бизнес в тупик, потому что заставляет тратить дополнительный ресурс на выяснение конкретных обстоятельств по своему делу.

У поставщика, чью накладную блокирует система, возникает налоговое обязательство, но у его покупателя к моменту регистрации этой же накладной нет права на налоговый кредит. Регистрация может затянуться на годы, пока продолжаются судебные обжалования.

"За это время государство де-факто бесплатно пользуется оборотным капиталом предприятий, не возмещая ему за это никаких экономических потерь", - говорится в сообщении.

Напомним, в Европейской Бизнес Ассоциации ранее сообщали, что проблема возмещения налога на добавленную стоимость приобретает в Украине все более системный характер.