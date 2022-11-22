Главный вопрос – деньги. За что бизнесу блокируют налоговые накладные и отказывают в возмещении НДС

Госказначейство должно вернуть компаниям почти 10 млрд грн НДС. Тем не менее, налоговики упорно затягивают процесс возмещения с помощью проверок и блокируют регистрацию НДС-накладных.

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С конца октября украинское бизнес-сообщество встревоженно обсуждает проблему массовой блокировки НДС-накладных. Дело в том, что невозможность произвести регистрацию накладной грозит тем, что плательщик этого налога не сможет в будущем получить возмещение из госбюджета. А некоторые компании и вовсе попадают в своеобразный "черный список" налоговой, получая рисковый статус, что, фактически, ставит крест на их деятельности.

Бизнес заявляет, что корень проблемы в неадекватном поведении ГНС и требует от Офиса президента и правительства ввести персональную ответственность должностных лиц за нарушения. В то же время, представители власти уверяют, что фискалы проверяют налогоплательщиков сугубо в рамках закона. И если у кого-то возникают сложности с регистрацией НДС-накладных или возвратом этого налога из бюджета, следует отстаивать свои права в судах.

Новые правила – новые проблемы

По данным Государственной налоговой службы, к середине ноября число заблокированных НДС-накладных по всей Украине превышало 2 млн, а около 11 тыс налогоплательщиков получили рисковый статус.

По информации Союза украинских предпринимателей (СУП), ситуация с регистрацией НДС достигла критической точки после того, как Кабинет Министров 12 октября утвердил обновленный порядок блокировки НДС-накладных, приняв постановление № 1154. Оно вступило в силу 14 октября, и как раз с этого момента на плательщиков НДС посыпались массовые отказы в регистрации накладных.

Если не вдаваться в юридическую казуистику, то теперь практически все регистрируемые накладные подвергаются проверкам со стороны ГНС. Более того, налоговики могут дать "задний ход" и заблокировать даже те накладные, которые уже прошли регистрацию. Фискалы на свое усмотрение решают, какая компания «белая», а какая – нет. Хотя изначально система регистрации НДС-накладных задумывалась как та, которая будет работать в автоматическом режиме, без ручного вмешательства и влияния человеческого фактора.

Именно поэтому многим налогоплательщикам, которые работают совершенно прозрачно, прилетает тот самый рисковый статус. Он означает, что деятельность компании имеет признаки схемных операций.

Самый простой пример – это когда налогоплательщик закупает один вид продукции, а на реализацию отправляет уже совсем другой товар. Но нюанс в том, что в производственной сфере такая "трансформация" – норма, потому что компания может приобрести какое-то сырье (например, древесину) и сделать из него готовый продукт (мебель). Тем не менее, по мнению ГНС подобные операции являются рисковыми, в связи с чем НДС-накладные регистрацию не проходят.

Попадают под горячую руку

Получается, что система регистрации накладных, которая должна была стать инструментом по борьбе с уклонистами и схемщиками, по факту работает против бизнеса. "Большинство блокировок нелогичны, выходят за пределы разумных критериев, создают препятствия именно для честного бизнеса, и абсолютно не помогают разрушать схемы уклонения от налогообложения налогом на добавленную стоимость", – комментирует Александр Соколовский, член совета директоров СУП и основатель компании «Текстиль-Контакт».

Также Соколовский добавляет, что под блокировку часто подпадают накладные по операциям возврата товара на незначительные суммы. В итоге, усилия и затраты бизнеса на разблокировку (составление объяснений, сбор документов и т.п.) на порядок превышают заблокированную сумму НДС, даже с учетом предполагаемого штрафа за его нерегистрацию.

Все процедуры обжалования требуют много времени, а без регистрации НДС-накладных блокируются все операции с контрагентами. Остановка регистрации накладной фактически делает невозможным получение налогового кредита по НДС покупателем товаров/услуг на неопределенный срок. Алена Палий юрист Stron Legal Services

Впрочем, подача в налоговую исчерпывающих доказательств того, что операция не имеет признаков схемности, не гарантирует разблокировку накладной. В большинстве случаев налогоплательщикам приходится обращаться в суд.

А это не только дорого, но и чрезвычайно долго. По информации, которую обнародовал налоговый адвокат Андрей Тимошюнас, длительность подобных судебных процессов составляет в среднем полтора года. При этом 97% решений суда оказывается в пользу налогоплательщиков. Иными словами, судебная практика в большинстве случаев подтверждает неправомерность блокировок. Но ГНС все равно гнет свою линию.

К слову, суды – это ведь еще и дополнительные издержки из госбюджета. Потому что за каждый проигранный иск государство должно компенсировать бизнесу стоимость правовой помощи в размере минимум 10 тыс грн.

На всех все равно не хватит

Чехарда с блокировкой НДС-накладных тесно связана с возмещением НДС. Дело в том, что налогоплательщики (не все, но большинство) имеют право вернуть уплаченный НДС из бюджета. Но поскольку государственная казна трещит по швам, а возвращать бизнесу нужно миллиарды, ужесточение подхода к регистрации НДС-накладных позволяет сократить заявленные к возврату суммы налога.

"Бюджет воюющего государства не в состоянии фактически обеспечить запрос на возмещение НДС. Из-за войны многие предприятия фактически перестали существовать, но их руководители заявляют к возмещению весь накопленный налоговый кредит. А это неподъемное бремя", – объясняет Андрей Тимонов, адвокат и советник юридической компании Riyako&Partners.

Соглашается с ним и Алена Палий, которая уточняет, что блок на регистрацию НДС-накладной и отсутствие налогового кредита делает невозможным бюджетное возмещение НДС.

Также, манипулируя суммами возмещения, сотрудники налоговых органов с гордостью заявляют о том, как они выполняют планы по сбору НДС.

Поступления в бюджет формально увеличиваются, когда уменьшается возмещение. А значит в случае отсутствия возмещения НДС можно вообще говорить о якобы увеличении поступлений этого налога в бюджет, о чем неоднократно заявляли руководители ГНС. Андрей Тимонов адвокат и советник юридической компании Riyako&Partners

Проблем налогоплательщикам добавляют налоговые проверки. В самих проверках нет ничего противозаконного. Еще с июня налоговая имеет право проводить ревизии тех компаний, которые обращаются за возвратом НДС из госбюджета. Хотя справедливости ради заметим, что такая проверка не является обязательной и фискалы могут одобрить бюджетное возмещение без нее.

Но как сообщает Европейская Бизнес Ассоциация (EBA), налоговики не только настаивают на проверках. По неизвестным причинам они назначают не камеральные проверки (которые можно провести дистанционно), а документальные проверки непосредственно в офисе компании. При этом налоговые инспекторы по нескольку раз откладывают свои визиты из-за военной ситуации в стране.

"Очевидно, что такие задержки замедляют как получение компаниями их оборотных средств, так и негативно влияют на бизнес-активность. К тому же большинство из этих компаний – экспортеры, которые являются фактически одним из немногих источников поступления валютной выручки в госбюджет на сегодня", – говорится в официальном заявлении EBA.

Налоговый комитет нарушений не видит

Даниил Гетманцев в комментарии Delo.ua заявил, что не может прокомментировать жалобы бизнеса на затягивание возмещения НДС. Вместе с тем, глава налогового комитета уточнил, что документальные проверки компаний, которые за таким возмещением обращаются – разрешены.

Вообще, граничные сроки окончания проверок заявок о возмещении НДС, определенные законодательством, не нарушались ни разу с момента восстановления полноценной работы Системы электронного администрирования (СЭА) НДС. Даниил Гетманцев глава комитета Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики

В то же время, по его словам, сейчас госбюджету действительно непросто вовремя выполнять все обязательства по возмещению. "На сегодня (11 ноября – ред.) ГНС передала в госказначейство реестры на суму 9,5 млрд грн. Эти заявки исполняются в пределах средств, которые остаются на казначейском счету после финансирования затрат на армию и социальную сферу. Поэтому небольшие задержки могут иметь место, но юридически просрочки нет", – объяснил Даниил Гетманцев и уточнил, что в Налоговом кодексе есть норма, согласно которой казначейство компенсирует НДС в пределах имеющихся ресурсов, и может вовсе приостанавливать возмещение.

Президент и Кабмин помогут разобраться

Что касается проблемы блокировки НДС-накладных, EBA еще в первых числах ноября сообщила, что с налоговой службой все-таки удалось наладить диалог. "Представители ГНС проинформировали, что в связи с сложившейся ситуацией готовы максимально быстро и беспристрастно рассмотреть все кейсы и обращения от компаний", – комментируют представители ассоциации.

Тем не менее, СУП настроена менее оптимистично и заявляет о том, что массовая беспричинная блокировка накладных продолжается. В связи с этим Союз предпринимателей даже выступил с инициативой, которая позволит решить эту проблему. В частности, СУП просит:

провести автоматическую регистрацию заблокированных налоговых накладных в течение 30 дней; предоставить бизнесу мотивированные объяснения со стороны ГНС о причинах блокирования НДС-накладных, поскольку налоговики свои действия никак не аргументируют;

обеспечить круглосуточную работу электронных сервисов ГНС по регистрации налоговых накладных;

ввести ответственность должностных лиц налоговой за принятие неправомерных решений по блокированию налоговых накладных;

сделать общедоступными данные о количестве заблокированных налоговых накладных, публиковать ежемесячный анализа жалоб бизнеса и эффективности работы ГНС в части администрирования НДС.

