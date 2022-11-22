Головне питання – гроші. За що бізнесу блокують податкові накладні та відмовляють у відшкодуванні ПДВ

Держказначейство має повернути компаніям майже 10 млрд. грн. ПДВ. Проте податківці завзято затягують процес відшкодування за допомогою перевірок та блокують реєстрацію ПДВ-накладних.

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З кінця жовтня українська бізнес-спільнота стривожено обговорює проблему масового блокування ПДВ-накладних. Справа в тому, що неможливість здійснити реєстрацію накладної загрожує тим, що платник цього податку не зможе в майбутньому отримати відшкодування з держбюджету. А деякі компанії взагалі потрапляють у своєрідний "чорний список" податкової, отримуючи ризиковий статус, що фактично ставить хрест на їх діяльності.

Бізнес заявляє, що корінь проблеми у неадекватній поведінці ДПС і вимагає від Офісу президента та уряду запровадити персональну відповідальність посадових осіб податкової за порушення. У той же час представники влади запевняють, що фіскали перевіряють платників податків суто в рамках закону. І якщо у когось виникають складнощі з реєстрацією ПДВ-накладних чи поверненням цього податку з бюджету, слід відстоювати свої права у судах.

Нові правила – нові проблеми

За даними Державної податкової служби, станом на середину листопада кількість заблокованих ПДВ-накладних по всій Україні перевищувала 2 млн, а близько 11 тис платників податків отримали ризиковий статус.

За інформацією Спілки українських підприємців (СУП), ситуація з реєстрацією ПДВ досягла критичної точки після того, як Кабінет Міністрів 12 жовтня затвердив оновлений порядок блокування ПДВ-накладних, ухваливши постанову № 1154. Вона набула чинності 14 жовтня і саме з цього моменту на платників ПДВ посипалися масові відмови у реєстрації накладних.

Якщо не вдаватися в юридичну казуїстику, то тепер практично всі накладні, що реєструються, піддаються перевіркам з боку ДПС. Більше того, податківці можуть дати "задній хід" та заблокувати навіть ті накладні, які вже пройшли реєстрацію. Фіскали на власний розсуд вирішують, яка компанія "біла", а яка – ні. Хоча спочатку система реєстрації ПДВ-накладних замислювалася як така, що працюватиме в автоматичному режимі, без ручного втручання та впливу людського фактору.

Саме тому багатьом платникам податків, які працюють абсолютно прозоро, прилітає цей ризиковий статус. Він означає, що діяльність підприємства має ознаки схемних операцій.

Найпростіший приклад – коли платник податків закуповує один вид продукції, але в реалізацію відправляє вже зовсім інший товар. Але нюанс у тому, що у виробничій сфері така "трансформація" – норма, тому що компанія може придбати якусь сировину (наприклад, деревину) та зробити з неї готовий продукт (меблі). Проте, на думку ДПС, подібні операції є ризиковими, у зв'язку з чим ПДВ-накладні реєстрацію не проходять.

Попадають під гарячу руку

Виходить, що система реєстрації накладних, яка мала стати інструментом боротьби з ухилистами та схемниками, за фактом працює проти бізнесу. "Більшість блокувань нелогічні, виходять за межі розумних критеріїв, створюють перешкоди саме для чесного бізнесу і абсолютно не допомагають руйнувати схеми ухилення від оподаткування податком на додану вартість", – коментує Олександр Соколовський, член ради директорів СУП та засновник компанії "Текстиль-Контакт".

Також Соколовський додає, що під блокування часто підпадають накладні за операціями повернення товару на незначні суми. У результаті зусилля та витрати бізнесу на розблокування (складання пояснень, збирання документів тощо) на порядок перевищують заблоковану суму ПДВ, навіть з урахуванням передбачуваного штрафу за його нереєстрацію.

Усі процедури оскарження вимагають багато часу, а без реєстрації ПДВ накладних блокуються всі операції з контрагентами. Зупинення реєстрації накладної фактично унеможливлює отримання податкового кредиту з ПДВ покупцем товарів/послуг на невизначений термін. Олена Палій юрист Stron Legal Services

Втім, подання до податкової вичерпних доказів того, що операція не має ознак схемності, не гарантує розблокування накладної. У більшості випадків платникам податків доводиться звертатися до суду.

А це не лише дорого, а й надзвичайно довго. За інформацією, яку оприлюднив податковий адвокат Андрій Тимошюнас, тривалість таких судових процесів становить у середньому півтора роки. При цьому 97% рішень суду надається на користь платників податків . Інакше кажучи, судова практика здебільшого підтверджує неправомірність блокувань. Але ДПС все одно гне свою лінію.

До речі, суди – це ще й додаткові витрати з держбюджету. Тому що за кожен програний позов держава має компенсувати бізнесу вартість правової допомоги у розмірі щонайменше 10 тис. грн.

На всіх все одно не вистачить

Чехарда з блокуванням ПДВ-накладних тісно пов'язана із відшкодуванням ПДВ. Справа в тому, що платники податків (не всі, але більшість) мають право повернути сплачений ПДВ із бюджету. Але оскільки державна скарбниця тріщить швами, а відшкодовувати бізнесу потрібно мільярди, посилення підходу до реєстрації ПДВ-накладних дозволяє скоротити заявлені до повернення суми податку.

"Бюджет воюючої держави не в змозі фактично забезпечити запит на відшкодування ПДВ. Через війну багато підприємств фактично перестали існувати, але їхні керівники заявляють до відшкодування весь накопичений податковий кредит. А це непідйомний тягар", – пояснює Андрій Тімонов, адвокат та юридичний радник компанії Riyako&Partners.

Погоджується з ним і Олена Палій, яка уточнює, що блок на реєстрацію ПДВ-накладної та відсутність податкового кредиту унеможливлює бюджетне відшкодування ПДВ.

Також, маніпулюючи сумами відшкодування, співробітники податкових органів з гордістю заявляють про те, як вони виконують плани збору ПДВ.

Надходження до бюджету формально збільшуються, коли зменшується відшкодування. А отже, у разі відсутності відшкодування ПДВ можна взагалі говорити про нібито збільшення надходжень цього податку до бюджету, про що неодноразово заявляли керівники ДПС. Андрій Тімонов адвокат та юридичний радник компанії Riyako&Partners

Проблем платникам податків додають податкові перевірки. У самих перевірках немає нічого протизаконного. Ще з червня податкова має право проводити ревізії тих компаній, які звертаються за поверненням ПДВ із держбюджету. Хоча задля справедливості зауважимо, що така перевірка не є обов'язковою і фіскали можуть схвалити бюджетне відшкодування без неї.

Але як повідомляє Європейська Бізнес Асоціація (EBA), податківці не лише наполягають на перевірках. З невідомих причин вони призначають не камеральні перевірки, які можна провести дистанційно, а документальні перевірки безпосередньо в офісі компанії. При цьому податкові інспектори кілька разів відкладають свої візити через військову ситуацію в країні.

"Очевидно, що такі затримки уповільнюють як отримання компаніями їх оборотних коштів, так і негативно впливають на бізнес-активність. До того ж більшість із цих компаній – експортери, які є фактично одним із небагатьох джерел надходження валютної виручки до держбюджету на сьогодні", – йдеться в офіційній заяві EBA.

Податковий комітет порушень не бачить

Данило Гетманцев, голова комітету Ради з питань фінансів, податкової та митної політики, у коментарі Delo.ua заявив, що не може прокоментувати скарги бізнесу на затягування відшкодування ПДВ. Водночас голова податкового комітету уточнив, що документальні перевірки компаній, які за таким відшкодуванням звертаються – дозволено.

Загалом граничні терміни закінчення перевірок заявок про відшкодування ПДВ, визначені законодавством, не порушувалися жодного разу з моменту відновлення повноцінної роботи Системи електронного адміністрування (СЕА) ПДВ. Данило Гетманцев голова комітету Ради з питань фінансів, податкової та митної політики

Водночас, за його словами, зараз держбюджету справді непросто вчасно виконувати всі зобов'язання щодо відшкодування. "На сьогодні (11 листопада – ред.) ДПС передала до держказначейства реєстри на суму 9,5 млрд грн. Ці заявки виконуються в межах коштів, що залишаються на казначейському рахунку після фінансування витрат на армію та соціальну сферу. Тому невеликі затримки можуть мати місце, але юридично прострочення немає", – пояснив Данило Гетманцев і уточнив, що у Податковому кодексі є норма, згідно з якою казначейство компенсує ПДВ у межах наявних ресурсів, і може зовсім призупиняти відшкодування.

Президент і Кабмін допоможуть розібратися

Щодо проблеми блокування ПДВ-накладних, EBA ще на початку листопада повідомила, що з податковою службою все-таки вдалося налагодити діалог. "Представники ДПС поінформували, що у зв'язку з ситуацією, що склалася, готові максимально швидко і неупереджено розглянути всі кейси і звернення від компаній", – коментують представники асоціації.

Тим не менш, СУП налаштована менш оптимістично і заявляє про те, що масове безпричинне блокування накладних продовжується. У зв'язку з цим Спілка підприємців навіть виступила з ініціативою, яка дозволить вирішити цю проблему. Зокрема, СУП просить:

провести автоматичну реєстрацію заблокованих податкових накладних упродовж 30 днів; надати бізнесу мотивовані пояснення з боку ДПС щодо причин блокування ПДВ-накладних, оскільки податківці свої дії ніяк не аргументують;

забезпечити цілодобову роботу електронних сервісів ДПС щодо реєстрації податкових накладних;

запровадити відповідальність посадових осіб податкової за ухвалення неправомірних рішень щодо блокування податкових накладних;

зробити загальнодоступними дані про кількість заблокованих податкових накладних, публікувати щомісячний аналіз скарг бізнесу та ефективність роботи ДПС в частині адміністрування ПДВ.

