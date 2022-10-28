Бизнес жалуется на усложнение работы из-за налоговых проверок - ЕБА

Проблема возмещения налога на добавленную стоимость приобретает в Украине все более системный характер, сообщают в Европейской Бизнес Ассоциации со ссылкой на информацию от ее компаний-членов.

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В ассоциации поясняют, что для того, чтобы произошло возмещение НДС, налоговая должна подтвердить заявленные суммы такого возмещения – либо путем проведения проверки (если сумма возмещения значительна), либо путем автоматического подтверждения.

Однако, отмечают в ЕБА, сейчас налоговики по неизвестным причинам не назначают дистанционно камеральные проверки для подтверждения сумм НДС, заявленных к возмещению, а требуют проведения документальных проверок непосредственно в офисе компании, которые, в свою очередь, откладывают из-за опасной ситуации.

"Очевидно, что такие задержки замедляют как получение компаниями их оборотных средств, так и негативно влияют на бизнес-активность компаний. К тому же, большинство из этих компаний являются экспортерами, которые являются, фактически, одним из немногих источников поступления валютной выручки в госбюджет на сегодняшний день", - говорится в сообщении.

Также в бизнес-ассоциации указывают, что не менее актуален и вопрос блокировки НДС-накладных, которые участились в октябре, из-за чего предприниматели вынуждены обращаться в суд для установления справедливости, что, очевидно, занимает длительное время.

Более того, напоминают в ЕБА, изменениями в Налоговый кодекс также был установлен предельный срок для регистрации налогоплательщиками налоговых накладных в Едином реестре налоговых накладных за февраль-май – до 15 июля 2022 года.

"Однако, к сожалению, многие компании получили штрафные санкции именно за регистрацию налоговых накладных в последний день – 15 июля, хотя Министерство юстиции официально предоставило разъяснение, что конечная дата входит в указанный срок. Следовательно, регистрация налогоплательщиками упомянутых документов 15 июля 2022 года не является нарушением", – констатируют в ассоциации.

В связи с приведенным ЕБА призывает представителей Государственной налоговой службы к диалогу и просит рассмотреть возможность проведения камеральных проверок для возмещения НДС.

Источник фото: ua.depositphotos.com