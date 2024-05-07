Украина закупает новое оборудование для хранения вакцин: помог Всемирный банк

В рамках проекта "Экстренное реагирование на COVID-19 и вакцинация в Украине" в стране началась системная замена оборудования для хранения вакцин на уровне всех регионов страны.

Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения Украины.

В министерстве также отметили, что все меры Минздрава Украины, поддерживаемые Всемирным банком, направлены на обеспечение доступа к качественной, квалифицированной и безотказной медицинской помощи для всех украинцев на всех уровнях.

Так, общий объем займа Всемирного банка по проекту "Экстренное реагирование на COVID-19 и вакцинация в Украине" и двух дополнительных финансирований к нему составляет 331,4 млн. долларов США, из которых уже использовано 302 млн. долларов США (91%).

Из них 241,2 млн. долларов США использовано на приобретение вакцин против COVID-19, остальные — на усиление возможностей системы общественного здоровья Украины по предотвращению, своевременному реагированию на вспышки инфекционных заболеваний, а также усилению способности учреждений здравоохранения по диагностике и лечение.

Какое оборудование закупили

В Минздраве отмечают, что в частности, была создана современная система хранения вакцин с соблюдением холодовой цепи. Теперь медучреждения и областные центры контроля и профилактики болезней обеспечены переквалифицированными ВОЗ холодильниками и морозильниками — всего 5 168 единиц на сумму 14,7 млн. долларов США.

"Стоимостью проекта закуплено 769 генераторов электропитания разной мощности для медучреждений во всех регионах Украины. Кроме того, закуплено и доставлено 24 современных компьютерных томографа для больниц в 16 областях Украины, 2 ангиографические системы для нейрохирургических вмешательств и 32 аппарата УЗИ", - рассказали в Минздраве.

В настоящее время на этапе закупки и поставки находятся 50 систем для деконтаминации эпидемически опасных медицинских отходов; более 1300 единиц лабораторного оборудования для региональных центров контроля и профилактики болезней и 300 наркозно-дыхательных аппаратов.

"Мы благодарны Всемирному банку за сотрудничество, надежное плечо поддержки для правительства Украины и во время сдерживания пандемии COVID-19 и особенно после начала полномасштабной войны", - сказал министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко.

В Минздраве напоминают, что с 2015 года Всемирный банк является его партнером в сфере реформирования здравоохранения. В рамках сотрудничества реализуются три крупных проекта: "Улучшение здравоохранения на службе у людей", "Экстренное реагирование на COVID-19 и вакцинация в Украине", "Укрепление системы здравоохранения и сохранение жизни".

Недавно сообщалось, что Европейский инвестиционный банк (ЕИБ) вместе с Министерством развития общин, территорий и инфраструктуры Украины подписали новое соглашение, поддерживающее внедрение мер по энергоэффективности и восстановлению разрушенной инфраструктуры, особенно в области здравоохранения.

Кроме того, Госдеп США пообещал помочь Украине усилить киберзащиту в области здравоохранения.

Также в Минздраве рассказали, сколько медучреждений в Украине подключено к скоростному интернету.

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