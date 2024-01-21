Цифровизация здравоохранения: какие сервисы появятся в 2024 году

Министерство здравоохранения Украины представило работу уже внедренных проектов и анонсировало планы по развитию цифровизации здравоохранения на 2024 год. В скором времени у украинцев появится возможность подписывать декларацию с врачом онлайн и продолжится внедрение системы верификации лекарственных средств.

Об этом сообщает "Правительственный портал"

Электронная система здравоохранения (ЭСОЗ) – крупнейшая IT-система Украины и одна из ключевых систем цифрового пространства украинской медицины eHealth.

Сегодня благодаря новым сервисам, уже внедренным в ЭСОЗ, можно:

выписывать электронные направления;

формировать медицинские заключения о рождении и временной нетрудоспособности;

приобрести рецептурное лекарство по электронному рецепту от врача;

получать лекарства, а также тест-полоски для глюкометров по е-рецепту в рамках программы реимбурсации и т.д.

Также в электронной системе здравоохранения стал доступен функционал учета реабилитационных вмешательств. Внесено более миллиона записей (с использованием МКФ) о реабилитации.

Помимо сервисов, внедренных в ЭСОЗ, уже запущен пилот электронной системы управления запасами лекарств и медицинских изделий "e-Stock", развиты новые модули системы "MedData", среди которых модуль "гуманитарная помощь", "Вакцинация" и "Учет".

Что будет усовершенствовано и внедрено в 2024 году

Как обещают в Минздраве, в скором времени заработает кабинет пациента, так что у украинцев появится возможность, в частности, и заключать декларацию с врачом онлайн.

Кроме того, будет расширен функционал реабилитационных вмешательств, продолжится внедрение системы верификации лекарственных средств, продолжится работа над цифровизацией ВЛК и МСЭК.

"Цифровизация медицинской системы позволяет достичь нескольких целей: во-первых, она позволяет уменьшить бюрократию и нагрузку на медицинских работников благодаря работе электронных сервисов; пациенты благодаря цифровизации могут получать качественные и доступные услуги; и, наконец, она предоставляет инструменты для управления, чтобы на основе данных формировать политики и принимать эффективные решения", – отметила заместитель министра здравоохранения по цифровизации Мария Карчевич.

Напомним, в Украине изменилась процедура получения первого электронного рецепта : пациент может получить рецепт на лекарства, обратившись к врачу дистанционно. При этом срок действия электронных рецептов на рецептурные лекарства, которые пациент покупает за собственные средства, увеличился до 90 календарных дней с 30, как было раньше.

Также в Украине вернули норму, согласно которой лекарственные средства, входящие в программу "Доступные лекарства", должны отпускаться только по электронному рецепту.

Недавно правительство расширило перечень бесплатных лекарств. К нему добавили противовирусные средства "Валганцикловир" и лекарственное средство "Дапаглифлозин", применяемое при сердечной недостаточности.

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