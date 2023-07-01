С 1 июля отменяют бумажные рецепты для "Доступних ліків": к чему готовиться?

Медикаменты по программе "Доступні ліки" с 1 июля больше не будут продавать по бумажному рецепту. Украина должна была полностью перейти на электронные рецепты еще в 2019 году, с тех пор, как эта госпрограмма перешла под администрирование Национальной службы здоровья. Но из-за российской агрессии против Украины правительство разрешило выписывать и отпускать "доступні ліки" также по бумажному рецепту, чтобы обеспечить населению беспрепятственный доступ к жизненно необходимым лекарствам.

По данным Гослекслужбы, с 1 июля 2023 года отпуск лекарств по электронному рецепту будет применяться на всей территории Украины за исключением прифронтовых территорий .

"Начиная с 1 июля норма, согласно которой "Доступні ліки" будет отпускаться только по электронному рецепту, возвращается. Бумажный рецепт в рамках программы продолжит действовать только на временно оккупированных, прифронтовых территориях и территориях, где ведутся активные боевые действия", - говорится в сообщении ведомства.

Однако, по просьбе пациента врач все еще может дополнительно распечатать информационную справку , в которой будет содержаться информация о рецепте.

Внедрение электронных инструментов позволит более эффективно управлять программой "Доступні ліки", понимать на уровне государства запросы и потребности пациентов, и более эффективно распределять бюджетные средства.

"Программа "Доступні ліки" всегда действовала по электронным рецептам, но с началом полномасштабной агрессии РФ была введена возможность использования бумажных. Ситуация меняется, поэтому программа реимбурсации возвращается к электронным рецептам. В зоне боевых действий бумажные рецепты и в дальнейшем будут действующими наравне с – подчеркивает председатель НСЗУ Наталья Гусак.

Гослекслужба отмечает, что только с начала 2023 года "Доступні ліки" по электронному рецепту получили уже более 1,5 млн украинцев. Всего за время войны (с марта-2022 по июнь-2023) было погашено 14 млн. электронных рецептов.

Только за последние 30 дней впервые получили электронный рецепт 50 тыс. пациентов – это граждане, нуждающиеся в амбулаторном лечении сердечно-сосудистых заболеваний, сахарного и несахарного диабета, бронхиальной астмы, расстройств психики и поведения, эпилепсии. Пациенты, нуждающиеся в амбулаторном лечении, могут получить лекарственные средства, входящие в программу, безвозмездно или с небольшой доплатой.

Кто может получить "Доступні ліки"?

Чтобы начать получать лекарства по государственной программе, пациенты должны обратиться:

для лечения сердечно-сосудистых заболеваний, бронхиальной астмы, сахарного диабета II типа – к своему врачу, с которым заключена декларация, или к любому другому семейному врачу первичной медицинской помощи;

для лечения расстройств психики и поведения – к психиатру;

эпилепсии – к психиатру или неврологу;

план лечения инсулином прописывает врач-эндокринолог, соответственно он же выписывает первый рецепт на инсулины, следующие рецепты по назначенному плану уже могут выписывать семейные врачи;

против несахарного диабета схему лечения и первый рецепт должен выписать эндокринолог, следующие рецепты по назначенному плану могут выписывать семейные врачи.

В таких случаях профильный специалист выписывает электронный рецепт, а повторный рецепт в случае необходимости можно получить у семейного врача. Это нужно, если пациент имеет хроническое заболевание и нуждается в постоянном приеме необходимых препаратов.

До 1 июля бумажный рецепт на такую группу препаратов врач выписывал только в случае отсутствия доступа к электронной системе здравоохранения или из-за проблем с электроэнергией.

Как получить электронный рецепт?

Для получения рецепта необходимо записаться на прием к своему врачу. При осмотре специалист формирует электронное назначение на получение лекарства, указав активное вещество, дозировку, продолжительность курса и инструкции по их приему. Повторный запрос на электронный рецепт можно производить уже по телефону.

Новый рецепт на то же лекарственное средство может быть выписан:

не ранее чем через 7 дней, если в предыдущем электронном рецепте, по которому выписано это лекарственное средство, курс лечения был установлен на срок от 21 дня и более;

за 3 дня, если такой срок меньше 21 дня.

После того, как врач выписал "Е-рецепт", пациент получает смс-сообщение с номером рецепта и подтверждающим кодом, который нужно будет указать в аптеке.

Если у пациента нет мобильного телефона, необходимо прийти на прием к врачу. "Е-рецепт" в таком случае будет издан в распечатанном виде, а также проинформирован о способе применения выписанных лекарств.

На какие медикаменты распространяется программа?

По программе реимбурсации бесплатно или с небольшой оплатой доступно 486 медицинских препаратов. С полным списком "Доступних ліків" можно ознакомиться здесь .

В таблицу занесена следующая информация:

название действующего вещества (международное непатентованное название) и торговое название лекарственного средства (столбцы № 2 и № 3);

форму выпуска и дозировки (столбцы № 4 и № 5);

количество единиц лекарственного средства в одной потребительской упаковке (столбец № 6); – название и страну производителя лекарств (столбец № 8);

сумму доплаты за упаковку (столбец № 16) и другую информацию.

Именно в последнем столбце отображается информация о сумме доплаты за упаковку или о лекарствах, которые являются бесплатными. В полностью бесплатных препаратах сумма доплаты указана как 0,00 грн.

История программы "Доступні ліки"

Программа реимбурсации была введена в 2017 году для уменьшения финансовой нагрузки на пациентов и увеличения доступности лекарств. С 1 апреля 2019 года ее администрирует Национальная служба здоровья.

С переходом программы реимбурсации в администрирование НСЗУ возмещение стоимости лекарственных средств происходит по принципу "деньги идут за пациентом в аптеку". Все аптеки, которые отвечают минимальному набору требований, могут заключить договор о реимбурсации с НСЗУ.

Все процессы, связанные с заключением договора о реимбурсации и отпуске лекарств по электронным рецептам, происходят в электронной системе здравоохранения. Электронный рецепт обеспечивает мобильность пациентов и нивелирует географические ограничения, поскольку получить лекарство можно в любой аптеке или аптечном пункте, участвующих в программе, независимо от места проживания пациента.