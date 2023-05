Снижение цен на лекарства и новые возможности для производителей: почему украинская фарма ждет "безвиз для лекарств"

Украинское фармацевтическое производство по данным исследовательской компании Proxima Research занимает 65% внутреннего рынка Украины и продолжает увеличивать свою долю. Это одна из причин, почему потребители не почувствовали недостатка лекарств, когда поставки медикаментов из-за границы сократились до минус 70% (в зависимости от позиции). В то же время, ЕС все еще не признал украинские GMP-сертификаты, что сдерживает развитие фармацевтической отрасли Украины. Delo.ua объясняет, что должно сделать государство на пути к "безвизу для лекарств", и это даст потребителям и производителям.

Украина с 2011 года является членом международной Системы сотрудничества фармацевтических инспекций (РИС/S), так что, как утверждают в Госликслужбе, требования по надлежащему производству лекарственных средств в Украине отвечают требованиям Европейского Союза. Но украинские фармацевтические компании вынуждены проходить двойные проверки на соответствие требованиям GMP : сначала в Украине, а затем на уровне государств-членов ЕС.

"Пока процедура признания результатов проверок, контроля качества действует в одностороннем порядке — отсутствуют подписанные соглашения со стороны ЕС о признании результатов инспекций производств и контроля качества. Важна налаживание взаимовыгодного и конструктивного диалога на уровне ЕС, в частности подписание соглашения между Украиной и ЕС об оценке соответствия и приемлемости промышленных товаров (Agreement on conformity assessment and acceptance of industrial products, ACA4) в фармацевтическом секторе отрасли здравоохранения", – прокомментировали в Госликслужбе ситуацию с процессом признания Евросоюзом GMP-сертификатов от украинских регуляторных органов.

Украинская фарма ждет признания ЕС украинских GMP-сертификатов и вот почему

Это позволит украинским фармацевтическим компаниям экспортировать свою продукцию на рынок ЕС с более низкими регуляторными и тарифными барьерами.

"Это откроет новые возможности для украинской фармацевтической промышленности, в частности, позволит украинским компаниям эффективнее конкурировать и потенциально расширить свою деятельность на мировом рынке. Это также принесет пользу рынку ЕС, поскольку обеспечит доступ к более широкому ассортименту высококачественных лекарств по конкурентным ценам". Ксения Величко GR менеджер фармацевтической компании "Дарница"

Что признание украинских GMP-сертификатов в ЕС означает для потребителя в Украине

Мгновенного эффекта рядовой украинец может и не заметить . Принятие Евросоюзом украинских GMP-сертификатов не повлияет на процесс регистрации в Украине. Но аптекари как реализаторы продукции прогнозируют, что в перспективе такое изменение приведет к снижению цен на лекарства в украинских аптеках .

"Такое новшество может привести к снижению цены для конечного потребителя, поскольку увеличит объемы производства на отечественных заводах, что позволит снизить затраты, что должно в свою очередь пропорционально отразиться на цене для конечного потребителя". Семенова Мария Заместитель директора управления ассортиментом аптечного холдинга АНЦ

Для реализации такого прогноза также важно побочные обстоятельства: ситуация на валютном рынке, стабильная стоимость коммунальных услуг и т.д.

Что мешает признанию Евросоюзом украинских GMP-сертификатов

Крупнейшие украинские фармацевтические компании имеют сертификаты GMP (Good Manufacturing Practice), но все равно должны проходить дополнительные проверки, что теряют в рентабельности.

Поэтому в перечне ожиданий украинской фарма от государства одно из первых мест занимает работа по признанию ЕС украинских GMP-сертификатов.

Фармацевтические компании Украины, в частности "Дарница", выделяют пять основных шагов, которые необходимо предпринять для достижения "безвиза для лекарств"