В топ-25 украинских компаний-экспортеров вошли агрохолдинги, фармпроизводители и металлурги

Журнал "Власть и деньги" составил рейтинг 25 крупнейших украинских компаний-экспортеров, в который среди прочих вошли агрохолдинги, производители фармацевтической, металлургической и кондитерской продукции, а также напитков.

Это первый рейтинг экспортеров, который, уверяют авторы, начиная с этого года станет регулярным.

“Мы стремились показать в рейтинге максимально широкую географию компаний и одновременно широкий отраслевой спектр. Составляя топ-25, мы хотели сделать упор на достигнутые положительные результаты”, – отмечают составители.

По мнению авторов, вошедшие в перечень предприятия повышают международный авторитет украинского бизнеса и государства в целом. Они принимали во внимание объемы экспортируемой продукции, ее популярность на зарубежных рынках, эксклюзивность товаров и услуг, количество стран, с которыми взаимодействует компания по экспортным договорам и т.п.

В рейтинг в частности вошли такие крупные предприятия как "АрселорМиттал Кривой Рог", металлопрокат которого используют во всех климатических зонах планеты, ведущий в мире и крупнейший в Украине производитель и экспортер подсолнечного масла Kernel, группа "Метинвест", фармацевтическая компания "Дарница", которая является лидером в Украине по объему производства лекарства в натуральном выражении.

В “Дарнице” отмечают, что сегодня ее лекарственные средства экспортируются в 15 стран ЕС, СНГ, Ближнего (Среднего) Востока и Восточной Азии, а ежегодный темп роста экспорта компании составляет примерно 30%.

“Доля экспорта составляет около 5% в общем объеме продаж компании. Темпы роста экспортной доли – около 1% в годовых объемах. В пятилетней перспективе планируется увеличить долю экспорта до 20%”, – отмечает директор департамента экспорта "Дарницы" Ирина Радченко.

Кстати, согласно данным инфографического справочника "Фармацевтика Украины 2021", каждая седьмая упаковка лекарств на полках украинских аптек изготовлена именно "Дарницей". С 2002 года компания сертифицируется в соответствии с международным стандартом GMP. В целом же в 2020 году объем экспорта лекарственных средств украинского производства составил 6,4 млрд грн.

Как ранее сообщали в Министерстве экономики Украины, наша страна экспортирует товары и услуги в более чем 190 стран. В ТОП-3 товаров на экспорт входят продукция агропромышленного комплекса и пищевой промышленности, продукция металлургического комплекса и минеральные продукты.