Лекарства от депрессии: Фармацевтические компании продолжают инвестировать в инновации и претендуют на лидерство по восстановлению отечественной экономики.

Фармацевтический рынок Украины страдает от войны и террора агрессора. Однако определенное оживление участников рынка во второй половине года и результаты последних двух месяцев могут стать прологом восстановления отрасли и формирования весомого технологического сектора в украинской экономике. Но эти ростки надежды еще слишком хрупки и малозаметны. Пока превалирует спад в отрасли.

Тренды и ростки

Многие неблагоприятные факторы 2022 года привели к определенному переформатированию фармацевтического рынка и существенному его сокращению. Так, объем аптечной (основной) части рынка за первые 9 месяцев текущего года в натуральном исчислении уменьшился на 26,8%. Наибольшие потери понес сегмент медицинских изделий, в упаковках он не досчитался 43%. И только вследствие инфляции потери для бизнеса оказались менее болезненными. В деньгах рынок «усох» за январь-сентябрь всего на 6,4% — до 90,5 млрд. грн. Причем уменьшение объемов произошло во всех сегментах «аптечной корзины». Самой стойкой оказалась товарная категория лекарственных средств. Здесь растеряли лишь 5,3% гривневых доходов по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года. К тому же, госпитальная часть фармацевтического рынка тоже уменьшается.

Однако уже в октябре-ноябре ситуация в фармацевтическом ритейле начала улучшаться. Отставание от графика довоенного 2021 года в денежном выражении сократилось до 10-20%, а в конце ноября, как свидетельствуют данные Proxima Research, рынок фактически вышел на прошлогодние показатели в национальной валюте.

Лидируют по объемам продаж лекарственных средств на украинском рынке в 2022 году Фармак, Дарница и Acino. По итогам января-сентября каждая из этих компаний имеет 4-5% долю в деньгах. Заметно улучшились позиции у топ-10 фармкомпаний Acino и KRKA. Стоит отметить стремительное продвижение вверх в рейтинге маркирующих организаций компании «ИнтерХим» — с 28-й позиции в прошлом году сразу на нынешнюю 18-ю.

Несмотря на войну и чрезвычайно сложные условия для ведения бизнеса, семь фармацевтических компаний из 20 самых успешных удалось даже увеличить объемы продаж по итогам неполного 2022 года. В частности, рост аптечных доходов у компаний ИнтерХим, Дарница и Servier достиг двузначных процентов (против прошлогоднего уровня). Их гривневые заработки увеличились, по данным Proxima Research, на 26,5%, 16,2% и 12,4% соответственно. Улучшились показатели аптечных продаж также у Киевского витаминного завода, KRKA, Acino и Дельта Медикел.

В то же время, большинству фигурантов топ-20, не говоря уже об аутсайдерах рынка, улучшить свои продажи в условиях войны пока не удается. У некоторых игроков падение по разным причинам уже достигло 16-28%. Какими будут антирекорды в конце года, неизвестно. Низкие заработки на отечественном рынке большинство производителей пытаются компенсировать благодаря экспорту.

За 11 месяцев текущего года Украина экспортировала, по официальным данным, фармацевтической продукции всего на $211,4 млн. Это в 30 раз меньше, к примеру, экспорта IT-услуг отечественных софтверных компаний. Отрасль откатилась по показателям деятельности на внешних рынках пять лет назад. Капля утешения лишь в том, что доля фармацевтического экспорта в общем товарном экспорте Украины увеличилась на 13% по сравнению с показателем 2021 года.

Главный импортер украинской фармацевтической продукции в военное время — Узбекистан, в эту страну поступает сейчас 19% наших фасованных лекарственных средств.

Инновации нон-стоп

Фармацевтика в последние годы была одной из самых инновационных отраслей Украины. Большинство предприятий до войны внедряли современные технологии в производство и тратили средства на инновации. Многие компании и сейчас продолжают инвестировать или анонсируют соответствующие намерения.

К примеру, компания «Фармак» в мае текущего года завершила строительство и запустила новый производственный участок по изготовлению лекарства в небулах.

Компания «Дарница» за три квартала 2022 года вывела на рынок 18 новых лекарственных средств и не прекращает инвестировать в диджилизацию и инновационные решения, отмечает директор по корпоративным коммуникациям фармацевтической компании «Дарница» Василий Губарец.

Продолжает инвестировать в модернизацию завода в Киеве и компания Acino. В прошлом году здесь ускорили разработку собственных препаратов на базе своего R&D-центра. Компания не планирует отходить от своей стратегии развития, обнадеживающе уверяет генеральный директор Acino в Украине Евгений Заика.

"ИнтерХим" - многопрофильное предприятие, первое в Украине построенное из "нулевого цикла" в соответствии с Европейскими правилами Надлежащей производственной практики (GMP). Кроме участков по производству готовых лекарственных средств, в структуру производственного комплекса входят участки по синтезу фармацевтических субстанций для собственного производства лекарственных средств, реализации фармпроизводителей Украины и экспорта.

В настоящее время объемы производства составляют 1 млрд. таблеток и капсул и 100 млн. саше в год. Производственная мощность во время войны не изменилась, а график оптимизировали под чрезвычайные обстоятельства: 3 смены, 7 дней в неделю, 24 часа в сутки. Энергопотребление снизили на 25-30%. В начале деятельности компании количество работников составляло 17 человек, а по состоянию на сегодняшний день здесь работает более 900 специалистов. Почти неизменным остался средний возраст работников – 32 года! Это стало возможным благодаря молодым талантливым специалистам, присоединившимся к коллективу в последние годы.

Отечественная фармацевтическая компания "Дарница" основана в 1930 году. С 1998 года "Дарница" является лидером в Украине по объему производства лекарств в натуральном исчислении. Стратегические направления развития продуктового портфеля — кардиология, неврология и проблемы боли.

В 2022 году Дарница выпустила на рынок 18 новых лекарственных средств. Из них 15 брендов собственной разработки и 3 – на условиях лицензирования. За последние 5 лет компания представила 70 новых препаратов, что делает ее одним из лидеров в отечественной фармацевтической отрасли. Каждая шестая упаковка лекарственного средства, которая была продана в аптеках в 2022 году, произведена именно на мощностях «Дарницы», по данным Proxima Research.

С началом полномасштабной войны компания безвозмездно передала на нужды больниц, благотворительных фондов и волонтерских организаций 2,4 млн. упаковок лекарств на сумму свыше 215 млн. грн. В сотрудничестве с Минздравом и СНБО в апреле 2022 года «Дарница» зарегистрировала препарат для защиты населения от радиации — йодид калия и передала Минздраву 6,5 млн доз безвозмездно, а также 400 тыс. доз препарата для защиты в случае применения химического оружия.

Вместе с БФ Zagoriy Foundation компания поддерживает Украинский католический университет и направила 4,2 млн. грн на преподавательские и студенческие стипендии.

Компания создана в 1928 году и является старейшей фармацевтической компанией страны. По данным Proxima Research, с 2010 года является лидером фармацевтического рынка Украины и одним из крупнейших экспортеров лекарственных средств по объемам продаж лекарственных средств в денежном выражении.

На предприятии работает 25 производственных участков. В «Фармак» создан полный цикл производства — от синтеза классических и биотехнологических АФИ до изготовления готовых лекарственных форм.

Несмотря на уничтожение врагом склада с готовой продукцией и упаковочными материалами на сумму более 1,5 млрд грн, «Фармак» продлил финансовые выплаты, а в октябре 2022 увеличил зарплаты всем работникам компании.

Работники, лишившиеся жилья из-за военных действий, получили дополнительную помощь от предприятия. На это компанией было выделено более 4 млн. грн. Также «Фармак» релоцировал своих специалистов из Харькова, где у компании была исследовательская лаборатория в Киев.

В 2022 году «Фармак» инвестировал более 20 млн. евро в новый завод собственных лекарственных средств в пригороде Барселоны. Предприятие с полной цепочкой снабжения и замкнутым циклом производства и контролем качества планируют открыть в начале 2024 года.

Швейцарская фармацевтическая компания со штаб-квартирой в Цюрихе, оперирующая в Украине с 2015 г. Международная компания №1 на фармрынке Украины по объемам продаж лекарственных средств в денежном выражении 2022 года, по данным Proxima Research. Продуктовый портфель насчитывает более 80 продуктов как собственного производства, так и лицензированных у партнеров.

Фармзавод «Фарма Старт» в Киеве сертифицирован по стандартам GMP EU и оснащен R&D Центром продолжает производить лекарственные средства. Мощность завода составляет по 1 млрд. капсул и таблеток в год. Объем инвестиций в модернизацию завода за 2015-2022 годы составил 30,5 млн. евро. С 2015 года Acino в Украине создало более 600 новых рабочих мест. Сегодня команда Acino в Украине насчитывает более 850 высококвалифицированных специалистов.

С момента эскалации в течение 4 месяцев Acino обеспечила 100% выплату заработной платы всем работникам, предоставила приют работникам на западе Украины и за рубежом, осуществила релокацию и компенсировала аренду жилья. Работники, потерявшие жилье, получили помощь от компании. В общей сложности Acino выделила более 35 млн грн в поддержку работников из Украины.

Для помощи населению и государству Acino направило уже более 67 млн. грн. Это более 200 тыс. упаковок лекарств в больнице и госпитале и более 8 млн. грн. в поддержку ВСУ, Минздрава Украины и благотворителей. В начале 2023 года Acino было отмечено благодарностью президента Зеленского за поддержку Украины и украинского народа в решающий момент.