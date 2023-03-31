Ліки від депресії: фармкомпанії продовжують інвестувати в інновації та претендують на лідерство у відновленні економіки

Фармацевтичний ринок України потерпає від війни та терору агресора. Проте певне пожвавлення учасників ринку торік та результати останніх двох місяців можуть стати прологом до відновлення галузі та української економіки загалом. Але ці паростки надії ще надто крихкі й малопомітні. Поки що превалює спад у галузі.

Тренди та паростки

Чимало несприятливих чинників 2022 року призвели до певного переформатування фармацевтичного ринку і суттєвого його скорочення. Так, обсяг аптечної (основної) частини ринку за минулий рік у натуральному обчисленні зменшився на 29%. Найбільших втрат зазнав сегмент медичних виробів, в упаковках він не дорахувався 46%. І лише внаслідок інфляції втрати для бізнесу виявилися менш болісними.

У грошах за 2022 рік аптечна частина фармацевтичного ринку зменшилася на 7,2% — до 127 млрд грн. Причому зменшення обсягів відбулося в усіх сегментах «аптечного кошика». Найстійкішою виявилася товарна категорія косметики. Тут «розгубили» лише 4,6% гривневих доходів порівняно з 2021 роком. До того ж госпітальна частина фармацевтичного ринку теж зменшилася.

У грошах за 2022 рік аптечна частина фармацевтичного ринку зменшилася на 7,2% — до 127 млрд грн.

Лідирують за обсягами продажів лікарських засобів на українському ринку у 2022 році «Фармак», «Дарниця» та Acino.

Помітно покращилися позиції у топ-10 фармкомпаній Acino і KRKA. Варто наголосити про стрімке просування нагору у рейтингу маркетуючих організацій компанії «ІнтерХім» — з 28-ї позиції торік відразу на нинішню 18-ту.

Попри війну і надзвичайно складні умови для ведення бізнесу, сімом фармацевтичним компаніям з 20 найуспішніших вдалося навіть збільшити обсяги продажів за підсумками неповного 2022 року. Зокрема, зростання аптечних доходів у компаній «ІнтерХім», «Дарниця» та Servier сягнуло двозначних відсотків (проти торішнього рівня). Їхні гривневі «заробітки» збільшились, за даними Proxima Research, на 26,5%, 16,2% та 12,4% відповідно. Покращилися показники аптечних продажів також у Київського вітамінного заводу, KRKA, Acino та «Дельта Медікел».

Водночас більшості фігурантів топ-20, не кажучи вже про аутсайдерів ринку, покращити свої продажі в умовах війни поки що не вдається. У деяких гравців падіння з різних причин вже сягнуло 16-28%. Низькі заробітки на вітчизняному ринку більшість виробників намагаються компенсувати завдяки експорту.

За 11 місяців минулого року Україна експортувала, за офіційними даними, фармацевтичної продукції лише на $211,4 млн. Це у 30 разів менше від, приміром, експорту IT-послуг вітчизняних софтверних компаній. Галузь відкотилася за показниками діяльності на зовнішніх ринках на п’ять років назад. Крапля втіхи лише в тому, що частка фармацевтичного експорту у загальному товарному експорті України нині збільшилася на 13% порівняно з показником 2021 року.

«Збільшення обсягу експорту з початку повномасштабної війни — черговий доказ якості української фармацевтичної продукції», — зазначає гендиректор «ІнтерХім» Анатолій Редер

Галузь відкотилася за показниками діяльності на зовнішніх ринках на п’ять років назад.

Головний імпортер української фармацевтичної продукції за воєнного часу — Узбекистан, у цю країну надходить зараз 19% наших фасованих лікарських засобів.

Інновації нон-стоп

Фармацевтика протягом останніх років була однією з найінноваційніших галузей України. Більшість підприємств до війни впроваджували сучасні технології у виробництві та витрачали кошти на інновації. Чимало компаній і тепер продовжують інвестувати або ж анонсують відповідні наміри.

Приміром, компанія «Фармак» у травні минулого року завершила будівництво і запустила нову виробничу дільницю з виготовлення ліків у небулах.

Компанія «Дарниця» за 2022 рік вивела на ринок 18 нових лікарських засобів і не припиняє інвестувати у диджиталізацію та інноваційні рішення, наголошує директор з корпоративних комунікацій фармацевтичної компанії «Дарниця» Василь Губарець.

Продовжує інвестувати у модернізацію заводу у Києві й компанія Acino. Минулого року тут пришвидшили розроблення власних препаратів на базі свого R&D-центру. Компанія не планує відходити від своєї стратегії розвитку, обнадійливо запевняє генеральний директор Acino в Україні Євген Заїка.

Швейцарська фармацевтична компанія зі штаб-квартирою в Цюриху, що оперує в Україні з 2015 р. Міжнародна компанія №1 на фармринку України за обсягами продажу лікарських засобів у грошовому вираженні 2022 року, за даними Proxima Research. Продуктовий портфель нараховує понад 80 продуктів як власного виробництва, так і ліцензованих у партнерів.

Фармзавод «Фарма Старт» у Києві сертифікований за стандартами GMP EU та оснащений R&D Центром продовжує виробляти лікарські засоби. Потужність заводу складає по 1 млрд капсул та таблеток на рік. Об’єм інвестицій у модернізацію заводу за 2015-2022 роки склав 30,5 млн євро. З 2015 року Acino в Україні створила понад 600 нових робочих місць. Сьогодні команда Acino в Україні налічує понад 850 висококваліфікованих фахівців.

З моменту ескалації протягом 4 місяців Acino забезпечила 100% виплату заробітної плати всім працівникам, надала прихисток працівникам на заході України та за кордоном, здійснила релокацію та компенсувала оренду житла. Працівники, що втратили житло, отримали допомогу від компанії тощо. Загалом Acino виділила понад 35 млн грн на підтримку працівників з України.

Для допомоги населенню та державі Acino спрямувала вже понад 67 млн грн. Це понад 200 тис. упаковок ліків у лікарні й шпиталі та понад 8 млн грн на підтримку ЗСУ, МОЗ України та благодійників. На початку 2023 року Acino було відзначено подякою президента Зеленського за підтримку України та українського народу у вирішальну мить.

Вітчизняна фармацевтична компанія «Дарниця» заснована в 1930 році. З 1998 року «Дарниця» є лідером в Україні за обсягом виробництва ліків у натуральному обчисленні. Стратегічні напрями розвитку продуктового портфеля — кардіологія, неврологія та розв'язання проблем болю.

У 2022 році «Дарниця» випустила на ринок 18 нових лікарських засобів. З них 15 брендів власної розробки та 3 — на умовах ліцензування. Загалом за останні 5 років компанія представила 70 нових препаратів, що робить її одним із лідерів у вітчизняній фармацевтичній галузі. Кожну шосту упаковку лікарського засобу, що було продано в аптеках у 2022 році, вироблено саме на потужностях «Дарниці», за даними Proxima Research.

З початком повномасштабної війни компанія безоплатно передала на потреби лікарень, благодійних фондів та волонтерських організацій 2,4 млн упаковок ліків на суму понад 215 млн грн. У співробітництві з МОЗ та РНБО у квітні 2022 року «Дарниця» зареєструвала препарат для захисту населення від радіації — йодид калію та передала 10,7 млн доз цього препарату на потреби держави безоплатно, а також 400 тис. доз препарату для захисту у разі застосування хімічної зброї.

Разом з БФ Zagoriy Foundation компанія підтримує Український католицький університет та спрямувала 4,2 млн грн на викладацькі та студентські стипендії.

«ІнтерХім» — багатопрофільне підприємство, перше в Україні побудоване з «нульового циклу» відповідно до Європейських правил Належної виробничої практики (GMP). Крім дільниць з виробництва готових лікарських засобів, в структуру виробничого комплексу входять дільниці з синтезу фармацевтичних субстанцій для власного виробництва лікарських засобів, реалізації фармвиробникам України та експорту.

Наразі обсяги виробництва становлять 1 млрд таблеток і капсул та 100 млн саше на рік. Виробнича потужність під час війни не змінилася, а графік оптимізували під надзвичайні обставини: 3 зміни, 7 днів на тиждень, 24 години на добу. Енергоспоживання знизили на 25-30%.

За 2022 воєнний рік податкові виплати «ІнтерХім» у бюджети всіх рівнів склали рекордні суми та суттєво перевищили податкові виплати за будь-який з попередніх років. Компанія зберегла всю команду і не зупинила жодних гуманітарних та культурних ініціатив, які були до війни.

Крім того, «ІнтерХім» активно допомагає українській армії з 2014-го. Обсяги допомоги щороку лише збільшуються. Тільки від початку повномасштабного вторгнення загальна сума допомоги сягнула понад 100 млн грн.

За стабільну підтримку та сприяння війську фармкомпанія «ІнтерХім» на чолі з генеральним директором Анатолієм Редером отримали ряд почесних відзнак від президента України Володимира Зеленського, головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного, численних благодійних фондів, волонтерських організацій та військових підрозділів.

Компанія створена у 1928 році та є найстарішою фармацевтичною компанією країни. За даними Proxima Research з 2010 року є лідером фармацевтичного ринку України та одним із найбільших експортерів лікарських засобів за обсягами продажу лікарських засобів у грошовому вираженні.

На підприємстві функціонують 25 виробничих дільниць. У «Фармак» створений повний цикл виробництва — від синтезу класичних та біотехнологічних АФІ до виготовлення різноманітних готових лікарських форм.

Попри знищення ворогом складу із готовою продукцією та пакувальними матеріалами на суму понад 1,5 млрд грн, «Фармак» продовжив фінансові виплати, а у жовтні 2022 року збільшив зарплати всім працівникам компанії.

Працівники, що втратили житло через воєнні дії, отримали додаткову допомогу від підприємства. На це компанією було виділено понад 4 млн грн. Також «Фармак» релокував своїх фахівців із Харкова, де у компанії була дослідницька лабораторія, до Києва.

У 2022 році «Фармак» інвестував понад 20 млн євро у новий завод власних лікарських засобів в передмісті Барселони. Підприємство з повним ланцюжком постачання і замкнутим циклом виробництва та контролем якості планують відкрити на початку 2024 року.