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Зниження цін на ліки та нові можливості для виробників: чому українська фарма чекає на "безвіз для ліків"
Українське фармацевтичне виробництво, за даними дослідницької компанії Proxima Research, займає 65% внутрішнього ринку України і продовжує збільшувати свою частку. Це одна з причин, чому споживачі не відчули критичного браку ліків, коли поставки медикаментів з-за кордону скоротилися до мінус 70% (залежно від позиції). Водночас ЄС все ще не визнав українські GMP-сертифікати, що стримує розвиток фармацевтичної галузі України. Delo.ua розповідає, що має зробити держава на шляху до "безвізу для ліків", та що це дасть споживачам та виробникам.
Україна з 2011 року є членом міжнародної Системи співробітництва фармацевтичних інспекцій (РІС/S), отже, як стверджують в Держлікслужбі, вимоги щодо належного виробництва лікарських засобів в Україні відповідають вимогам Європейського Союзу. Але українські фармацевтичні компанії змушені проходити подвійні перевірки на відповідність вимогам GMP: спочатку в Україні, а потім на рівні держав-членів ЄС.
"Наразі процедура визнання результатів перевірок, контролю якості діє в односторонньому порядку — відсутні підписані угоди зі сторони ЄС про визнання результатів інспектувань виробництв та контролю якості. Важливим є налагодження взаємовигідного і конструктивного діалогу на рівні ЄС, зокрема підписання угоди між Україною та ЄС про оцінку відповідності та прийнятності промислових товарів (Agreement on conformity assessment and acceptance of industrial products, ACA4) у фармацевтичному секторі галузі охорони здоров'я", — прокоментували в Держлікслужбі ситуацію з процесом визнання Євросоюзом GMP-сертифікатів від українських регуляторних органів.
Чому необхідне визнання GMP-сертифікатів
Визнання GMP-сертифікатів в першу чергу дозволить українським фармацевтичним компаніям експортувати свою продукцію на ринок ЄС з меншими регуляторними та тарифними бар’єрами.Підписуйтеся на наш YouTube канал
Що визнання українських GMP-сертифікатів в ЄС означатиме для споживача в Україні
Миттєвого ефекту пересічний українець може й не помітити. Прийняття Євросоюзом українських GMP-сертифікатів не вплине на процес реєстрації в Україні. Але аптекарі як реалізатори продукції прогнозують, що в перспективі така зміна призведе до зниження цін на ліки в українських аптеках.
Для реалізації такого прогнозу також важливе значення матимуть побічні обставини: ситуація на валютному ринку, стабільна вартість комунальних послуг тощо.
Що заважає визнанню Євросоюзом українських GMP-сертифікатів
Найбільші українські фармацевтичні компанії мають сертифікати GMP (Good Manufacturing Practice), але все одно мають проходити додаткові перевірки, через що втрачають у рентабельності.
Тому в переліку очікувань української фарма від держави одне з перших місць займає робота над визнанням ЄС українських GMP-сертифікатів.
Фармацевтичні компанії України, зокрема "Дарниця", виділяють п'ять основних кроків, які необхідно зробити для досягнення "безвізу для ліків"
- Створити єдиний контролюючий орган, передбачений новим ЗУ "Про лікарські засоби" таким чином, щоб система інспектування GMP, яку він проводитиме відповідала вимогам ЄС.
- Регуляторні органи ЄС мають провести оцінку нормативно-правової бази та системи інспектування GMP України, щоб визначити, чи вона відповідає вимогам ЄС.
- Привести українські правила GMP у відповідність з правилами ЄС і забезпечити відповідну підготовку та оснащення наших регуляторних органів для забезпечення дотримання цих правил.
- Українські виробничі потужності повинні проходити ретельні перевірки, щоб забезпечити відповідність стандартам ЄС GMP.
- Україна та ЄС мають укласти угоду про взаємне визнання, яка встановлює умови визнання сертифікатів GMP один одного.